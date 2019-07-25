Чт, 25.07.2019
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Непобедимая российская легкоатлетка возглавила рейтинг лучших спортсменов

Мария Ласицкене

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik / Scanpix

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место в обновленном рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

C 1433 очками в активе 26-летняя Ласицкене опередила кенийку Беатрис Чепкоеч (1426 очков) и голландку Сифан Хассан (1424 очка). Обе девушки выступают в беге.

В марте 2019-го россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Нынешний сезон Ласицкене проводит в статусе нейтральной спортсменки из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Россиянка победила на пяти этапах Бриллиантовой лиги.

Ласицкене дважды становилась чемпионкой мира. Она также два раза выигрывала мировое первенство в помещении. На ее счету три золота на командном чемпионате Европы.

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