Картина дня: жара в Эстонии, нападение волка и угроза взрыва

Синоптики: жара в Эстонии набирает обороты

До конца недели Эстония будет во власти антициклона, по периферии которого тепло поступает в Северную Европу. Сегодня у нас еще немного облаков, кое-где не исключен и дождик. На выходных по-настоящему палящее солнце и тридцатиградусная жара. Читать далее...

Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах. Читать далее...

Бабушку бросили в беде, в которой она оказалась после принудительной смены личного кода

«Мне нужны лекарства, но я не знаю, как их получить. Это для меня вопрос жизни», - рассказала газете Sakala живущая в Вастемыйза 83-летняя Майму Парм. Ранней весной по распоряжению Министерства внутренних дел она получила новый личный код. Теперь у нее возникли трудности, - как с получением лекарств, так и записью к врачу – а чиновники лишь разводят руками. Читать далее...

Фото: торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за угрозы взрыва

Торговый центр Ülemiste получил угрозу взрыва бомбы чуть ранее 14 часов. Людей уже эвакуировали, на месте работает бомбовая группа. Читать далее...

Премьер-министр Юри Ратас: риторика EKRE изменилась

На сегодняшней пресс-конференции о политической обстановке в стране премьер-министр Юри Ратас ответил репортеру Postimees, что риторика Консервативной народной партии Эстонии изменилась. Читать далее...

«Все было в крови»: на Хийумаа волк напал на женщину у ее дома

Вчера ранним утром на Хийумаа в Тахкуна волк напал на женщину на пороге ее собственного дома. Она получила серьезные повреждения в области лица, ей понадобилась скорая помощь. Читать далее...

Кровавые разборки на строительном рынке: стрельбу в Хельсинки открыл гендиректор крупной компании

Полиция Хельсинки потребовала ареста для 32-летнего мужчины, подозреваемого в трех покушениях на убийство: днем 23 июля он открыл стрельбу в центре финской столицы по автомобилю, в котором находились три человека. Двое из них получили ранения. Читать далее...

«Это издевательство, друзья!»: отсутствие пандусов на центральной лестнице разгневало жительницу Силламяэ

«Мой проживающий в Силламяэ отец передвигается в инвалидной коляске. Естественно, большую часть времени проводит дома, что нас с братом сильно беспокоит. На Днях моря была солнечная погода, и мы решили отвезти отца на праздник. Все бы ничего, если бы не центральная лестница, по которой нам пришлось в буквальном смысле тащить его на руках, чтобы доставить к Центру культуры», - рассказывает жительница Силламяэ Елена. Читать далее...

Министерство окружающей среды обещает поймать рысь-убийцу

Министерство окружающей среды пообещало поймать рысь, которая убивает на острове Абрука домашний скот и диких животных. Читать далее...

В Эстонии появилась новая платформа для заказа такси

Компании Tallink Takso и Takso 24 переходят на новое приложение для заказа такси Taxilink, созданное в Эстонии. Оно гарантирует клиенту определенную стоимость поездки и услуги легально действующего такси с плафоном. Читать далее...

Эстонский стартап, представивший первый отечественный электромобиль, оказался в финансовой яме