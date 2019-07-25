Фото: торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за угрозы взрыва, но бомбу не нашли

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк подтвердил, что сегодня ТЦ Ülemiste получил бомбовое предупреждение по телефону. Здание проверили саперы, но взрывное устройство не нашли.

«Здание взято под контроль, опасности нет. Люди могут возвращаться в центр», – сказал Лукк, уточнив, что пока неизвестно, кто ответственен за угрозу.

Центр тревоги также получил сообщение о бомбовой угрозе в Таллиннском аэропорту сегодня, в 9.18 утра. Саперы бомбу в аэропорту не нашли.