Украинская служба безопасности задержала российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области.
На задержанном танкере проведен обыск, изъяты документы, экипаж опрошен, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным BBC News Украина, на борту находятся 10 членов экипажа.
Представитель компании-судовладельца «Альтомар Шиппинг» заявил РИА «Новости», что экипаж находится в безопасности и отправляется домой.
Танкер задержан за блокирование украинских военных кораблей. В СБУ считают, что представители российской пограничной службы по прямому приказу высшего руководства ФСБ «совершили акт вооруженной агрессии» против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.
Движение украинских кораблей было заблокировано незаконно, с применением оружия и с помощью танкера Neyma, считают в СБУ.