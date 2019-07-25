Как считает СБУ, название танкера изменено намеренно «с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии». Имеется в виду задержание в водах Керченского пролива 25 ноября прошлого года украинских военных кораблей, а также вспомогательного судна и 24 членов их экипажей.

Подозреваемыми по делу об инциденте в Керченском проливе являются 15 должностных лиц высшего военного руководства России, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, сообщили в СБУ.

Произошедший 25 ноября 2018 года инцидент в Керченском проливе украинская сторона называет актом военной агрессии, Россия же настаивает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в «территориальное море Российской Федерации» - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Задержанные после этого инцидента 24 украинских моряка останутся под арестом в московском СИЗО как минимум до октября.

Что говорят в России

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания танкера для принятия адекватных мер, заявили в МИД России.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», - сказали в министерстве (цитата по РИА «Новости»).

Если речь идет о захвате танкера «в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального», то это «пиратские действия», которые приведут к обострению российско-украинских отношений, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (цитата по РИА «Новости»).

Задержание российского танкера на Украине незаконно и «значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений», заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда», - заявил он.