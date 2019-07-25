Дежурят по 72 часа: врачи эстонской больницы постоянно перерабатывают

По словам бывшей главврачом больницы Марге Рикка, врачи не уставали после долгих смен, так как родов, или реальной работы было не так много.

"Число сверхурочных часов в некоторых случаях вдвое превышало рабочую нагрузку, и из графиков следует, что в иной раз дежурства были до 72 часов", – сказала "Актуальной камере" Маргот Бергманн, которая приступила к обязанностям руководителя Пыльваской больницы в июне.