Дежурят по 72 часа: врачи эстонской больницы постоянно перерабатывают

Новый руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн с удивлением обнаружила, что часть медиков помимо своей основной работы переработали более 300 часов в месяц, пишет rus.err.ee.
По словам бывшей главврачом больницы Марге Рикка, врачи не уставали после долгих смен, так как родов, или реальной работы было не так много.
"Число сверхурочных часов в некоторых случаях вдвое превышало рабочую нагрузку, и из графиков следует, что в иной раз дежурства были до 72 часов", – сказала "Актуальной камере" Маргот Бергманн, которая приступила к обязанностям руководителя Пыльваской больницы в июне.
Хотя переработка в медицинской сфере считается обычным явлением и в определенной мере разрешена, но некоторые люди перерабатывали по сотне часов сверх разрешенного законом предела. Также сверхурочное время не было правильно оформлено в графике.
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