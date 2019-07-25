Чт, 25.07.2019
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  • Дежурят по 72 часа: врачи эстонской больницы постоянно перерабатывают

Дежурят по 72 часа: врачи эстонской больницы постоянно перерабатывают

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Больница Пылва.

ФОТО: Tomi Saluveer

Новый руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн с удивлением обнаружила, что часть медиков помимо своей основной работы переработали более 300 часов в месяц, пишет rus.err.ee.

По словам бывшей главврачом больницы Марге Рикка, врачи не уставали после долгих смен, так как родов, или реальной работы было не так много.

"Число сверхурочных часов в некоторых случаях вдвое превышало рабочую нагрузку, и из графиков следует, что в иной раз дежурства были до 72 часов", – сказала "Актуальной камере" Маргот Бергманн, которая приступила к обязанностям руководителя Пыльваской больницы в июне.

Хотя переработка в медицинской сфере считается обычным явлением и в определенной мере разрешена, но некоторые люди перерабатывали по сотне часов сверх разрешенного законом предела. Также сверхурочное время не было правильно оформлено в графике.

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