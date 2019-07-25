Чт, 25.07.2019
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  • В Старом городе вышла из строя подстанция, половина Ратушной площади осталась без электричества

В Старом городе вышла из строя подстанция, половина Ратушной площади осталась без электричества

Высоковольтная подстанция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Oliver Matkur

Сегодня, 25 июля, после полудня вышла из строя расположенная на улице Лай в Старом городе подстанция, минимум половина зданий на Ратушной площади остались без электричества.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 14:32 стало известно, что расположенная на Лай, 10 подстанция потеряла мощность. Также сообщалось о дыме. Отправленная на место происшествия спасательная команда Лиллекюла вызывала специалистов Elektrilevi, которые принялись устранять неисправность.

В инциденте никто не пострадал, опасности для близлежащих зданий нет.

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