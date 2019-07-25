В Старом городе вышла из строя подстанция, половина Ратушной площади осталась без электричества

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 14:32 стало известно, что расположенная на Лай, 10 подстанция потеряла мощность. Также сообщалось о дыме. Отправленная на место происшествия спасательная команда Лиллекюла вызывала специалистов Elektrilevi, которые принялись устранять неисправность.