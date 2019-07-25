Выживает сильнейший: эстонские крафтовые пивовары яростно борются за свою долю рынка

Хотя в последнее время слышно все больше новостей о завершении крафтового бума и убытках пивоварен, эти истории не отражают полную картину ситуации на рынке.

"Сейчас идет упорядочивание рынка. Выпадают более слабые предприятия. Хийумааская пивоварная обанкротилась, Õllevõlur по сути закрылась. Выпадают такие предприятия, которые выпускали продукцию, относительно схожую с продукцией крупных производителей. Нет смысла производитель то же самое, если оно стоит дороже", - объяснил исполнительный директор пивоварни Põhjala Энн Парель. Он добавил, что принцип Põhjala всегда заключался в производстве пива с очень сильными вкусами.

На рынке крафтового пива Эстонии сейчас действует около 45 малых производителей, но большую часть объема рынка производят всего пяти-шести предприятий. У 25 предприятий есть своя пивоварня, остальные - так называемые "цыганские" пивоварни. Им сложнее всего действовать с прибылью. "В Эстонии есть хорошие пивовары, и общий уровень эстонского пива очень высок", - сказал Парель.

В будущем объемы малых производителей должны начать стремительно расти. "Если в Эстонии рыночная доля малых производителей составляет около 1,5% от всего пивного рынка, то в 80 км к северу, в Финляндии, она примерно равна 6%. Так что я верю, что Эстонию еще ждет рост в 4-5 раз", - считает Парель.

Он добавил, что хотя на это уйдет много времени, процесс неизбежен. "Эта тенденция наблюдается во всем мире: малые производители занимают от 5 до 10 процентов пивных рынков. Если посмотреть в сторону США, там этот показатель почти достигает 15 процентов".

"Хорошее пиво пришло, чтобы остаться, а небольшие спады в лице банкротств и объединений - это нормальная часть жизни. Рынок крафтового пива растет на 20% в год, и не назвать это бумом было бы проявлением глубокого пессимизма", - считает исполнительный директор пивоварни Tanker и член правления Союза малых производителей пива Яанис Таммела.

В то же время, мощно растет и экспорт малых производителей пива Эстонии. Более того, некоторые пивовары экспортируют большую часть своей продукции и хотят продолжать наращивать объемы экспорта. "Если делать хорошее, качественное пиво, его можно продавать и за границу. Конкуренция там намного сильнее, чем в Эстонии, но и рынки ощутимо крупнее", - сказал представитель пивоварни Pühaste Юллар Кальюранд.

Эстонское крафтовое пиво экспортируется во всему миру, почти по всей Европе - в соседние с нами страны, а также в Голландию, Францию, Италию. Пиво Põhjala можно найти даже в Азии и США.

По оценке Таммела, производя большие объемы только для эстонского рынка, добиться прибыли сложно. "Свой бизнес-план мы выстроили с учетом экспортных рынков. Я не говорю, что пивоварня не смогла бы держаться на плаву только за счет рынка Эстонии, но это предполагало бы другую производственную стратегию", - объяснил Таммела.

Подъем акциза в 2017 году повлиял на крафтовое пиво парадоксальным образом. В то время как массовая продукция подорожала из-за акциза, малые производители цены поднимать не стали. В результате разница в цене между пивом таких производителей, как A.Le Coq или Saku, и малых пивоварен уменьшилась. Это выравнивание цен давало крафтовым производителям надежду на то, что люди начнут делать выбор в пользу их пива, но на деле получилось так, что развилась приграничная торговля, в рамках которой потребитель все равно покупал пиво крупных производителей.

"Образование приграничной торговли на южной границе и исчезновение на северной влияют на всю экономику. Финские алкотуристы играют большую роль в выстраивании эстонской экономики", - считает Таммела.