Латвия блокировала портал Baltnews, сославшись на санкции ЕС против России

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Мартиньша Дрегериса, 23 июля министерство направило в Институт математики и информатики Латвийского университета письмо, в котором указало, что владельцем зарегистрированного в Латвии портала baltnews.lv является информационное агентство «Россия сегодня». А им в свою очередь руководит Дмитрий Киселев, находящийся в санкционном списке Евросоюза и охарактеризованный как одно из центральных лиц в правительственной пропаганде, которая поддерживает агрессию России на Украине.