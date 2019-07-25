Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен

Директор по маркетингу компании по продаже строительных товаров Saint-Gobain Ehitustooded Прийт Паллум сказал, что узнал на опубликованной жителем Каугвере в Фейсбуке фотографии ведра с краской и штукатуркой, продающиеся его предприятием.
Найти клиента, который купил эти товары, а затем отнес их в лес, Паллум решил исходя из даты, когда было опубликовано фото, и цветового кода. Его поиски принесли плоды.
Оказалось, что стройматериалы были куплены в Финляндии, поэтому Паллум попросил помощи у тамошних коллег в установлении личности автора загрязнения.
Тогда выяснилось, что ведра с краской и штукатуркой приобрело финское предприятие, субподрядчик которого мог использовать их в Эстонии.
Паллум передал информацию в Инспекцию по охране окружающей среды.
Занимающийся этим случаем инспектор бюро инспекции по Тартускому уезду Рауно Кюннапуу сказал, что, к сожалению, не может предоставить более точную информацию в интересах расследования, но подтвердил, что производство о проступке начато. Кюннапуу добавил, что подобное производство может занять примерно полтора года, а виновника ждет солидный денежный штраф и обязанность убрать мусор из леса.