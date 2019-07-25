Чт, 25.07.2019
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  • Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен

Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен

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Kohaliku elaniku tehtud pilt ehitusprügist Kaagveres.

ФОТО: Argo Põder

Директор по маркетингу компании по продаже строительных товаров Saint-Gobain Ehitustooded Прийт Паллум сказал, что узнал на опубликованной жителем Каугвере в Фейсбуке фотографии ведра с краской и штукатуркой, продающиеся его предприятием. 

Найти клиента, который купил эти товары, а затем отнес их в лес, Паллум решил исходя из даты, когда было опубликовано фото, и цветового кода. Его поиски принесли плоды.

Оказалось, что стройматериалы были куплены в Финляндии, поэтому Паллум попросил помощи у тамошних коллег в установлении личности автора загрязнения.

Тогда выяснилось, что ведра с краской и штукатуркой приобрело финское предприятие, субподрядчик которого мог использовать их в Эстонии.

Паллум передал информацию в Инспекцию по охране окружающей среды. 

Занимающийся этим случаем инспектор бюро инспекции по Тартускому уезду Рауно Кюннапуу сказал, что, к сожалению, не может предоставить более точную информацию в интересах расследования, но подтвердил, что производство о проступке начато.  Кюннапуу добавил, что подобное производство может занять примерно полтора года,  а виновника ждет солидный денежный штраф и обязанность убрать мусор из леса.

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