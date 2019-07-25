Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен

Найти клиента, который купил эти товары, а затем отнес их в лес, Паллум решил исходя из даты, когда было опубликовано фото, и цветового кода. Его поиски принесли плоды.

Оказалось, что стройматериалы были куплены в Финляндии, поэтому Паллум попросил помощи у тамошних коллег в установлении личности автора загрязнения.

Тогда выяснилось, что ведра с краской и штукатуркой приобрело финское предприятие, субподрядчик которого мог использовать их в Эстонии.

Паллум передал информацию в Инспекцию по охране окружающей среды.