Власти Таллинна считают, что езда на электросамокате должна регулироваться законом

Вице-мэр столицы Андрей Новиков отметил, что в области транспорта правовое поле не поспевает за развитием технологии. "В последние годы законодательство о движении транспорта уточнялось как в связи с гироскутерами, так и посылочными роботами. Сегодня на повестку дня остро встал вопрос отсутствия регулирования передвижения на электросамокатах", - значится в письме вице-мэра министру юстиции.

В соответствии с действующей редакцией упомянутого закона, к человеку на электросамокате следует применять правила, относящиеся к пешеходу. Но в законе нет юридически оформленного определения самоката.

На использующих электросамокаты не распространяются положения, касающиеся велосипедов и гироскутеров, что позволяет им ездить по тротуарам и пересекать улицы по пешеходным переходам, не соблюдая никаких правил.

"Город Таллинн считает, что Закон о дорожном движении требует изменения таким образом, чтобы при использовании электросамокатов применялись те же ограничения, что и для едущих на гироскутерах. Это позволило бы обеспечить безопасность пешеходов на тротуарах, – сказал Новиков. – Мы уже имели дело с несчастными случаями при столкновении самокатчиков и пешеходов, последствия которых позволяют сделать вывод, что от передвигающихся на электросамокатах исходит ощутимая угроза".

Город Таллинн предлагает дополнить статью 2 Закона о дорожном движении таким определением, которое предусматривало бы деление самокатов по категориям, в том числе моторные. "Максимально допустимой скоростью самоката следует установить 20 км/час, и одновременно приравнять в статьях Закона о дорожном движении самокат к гироскутеру, - подчеркнул Новиков. - В целях обеспечения безопасности целесообразно было бы дополнить требования закона таким образом, чтобы обязанность носить шлем распространялась и на ездоков на электросамокате, не достигших 16 лет".

С внесением указанных изменений вступили бы в силу запрет для ездоков на самокате и электросамокате создавать на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходно-велосипедных дорожках угрозу или помехи пешеходам, а также обязанность в непосредственной близости от пешехода перемещаться с близкой к его перемещению скоростью.