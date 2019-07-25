Tele2 будет блокировать звонки в адрес сомнительной телепередачи

«Последнее время к нам многократно обращались обеспокоенные клиенты, которые звонили по номеру телепередачи и в результате лишились несколько десятков, а то и сотен евро. Мы решили защитить наших клиентов от услуги, не вызывающей доверия, и прекратить договор с производителем телепередачи», – сообщила директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин и добавила, что звонки из сети Tele2 на номер сомнительной передачи будут блокироваться начиная с 26 августа. «Мы настоятельно рекомендуем всем нашим клиентам не звонить на номер телепередачи и объяснить своим детям, что звонки – платные».

Инес Эстрин рассказала также, что Tele2 получил много сообщений о непомерно больших счетах за телефон из-за звонков на номер передачи. «Примечательно, что довольно часто такие звонки делали дети. Они угадывали ответ и неоднократно пытались пробиться на линию», – отметила директор по маркетингу Tele2.

«Уже в ближайшее время мы свяжемся с клиентами Tele2, которые часто звонили на этот номер в июле-месяце», – подчеркнула Эстрин. Все остальные разочаровавшиеся в телепередаче могут также смело обращаться в Tele2.

Производитель игровой телепередачи Mängi ja võida – Ludolink OÜ. Передача идет по телеканалам Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и предлагает зрителям делать звонки с целью возможного денежного выигрыша. Стоимость одного такого звонка – в том числе принятого автоответчиком, когда позвонивший не смог попасть в эфир, – равна 1,50 евро.