5 + 1 ИДЕЯ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ И ШВЕЦИЮ

1. СТРАНА МУМИ ТРОЛЛЕЙ В ФИНЛЯНДИИ

Тематический парк Страна муми троллей создан по мотивам историй о муми троллях. Парк находится в городе Наантали на острове Кайло, в 16 километрах от Турку и 180 километрах от Хельсинки. Здесь вы повстречаетесь со сказочными персонажами: самим Муми троллем, малышкой Мю, Сниффа и другими. Вы также посетите множество мест, знакомых по книгам писательницы Туве Янссон.

ФОТО: Tallink

2. КОЛЬМОРДЕН – КРУПНЕЙШИЙ ЗООПАРК В СКАНДИНАВИИ

Кольморденский зоопарк находится на расстоянии 150 километров от Стокгольма. Самым интересным местом в зоопарке, пожалуй, является единственный в Скандинавии дельфинарий. Над зоопарком можно прокатиться по канатной дороге, любуясь львами, медведями, волками и другими представителями животного мира с довольно близкого расстояния. Детям очень нравятся лесной лагерь под названием Wild Camp, где их ждут приключения как на земле, так и под землёй, и небольшая ферма, где животных можно не только гладить, но и брать на руки.

ФОТО: Tallink

3. LINNANMÄKI – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЛУНА ПАРК В ФИНЛЯНДИИ

Ближайший к Эстонии «настоящий» луна парк Linnanmäki находится в нескольких минутах ходьбы от центра Хельсинки и является крупнейшим по количеству аттракционов луна парком в странах Северной Европы. В этом году, к радости любителей пощекотать свои нервы, появился новый аттракцион «Тайга» – головокружительные американские горки с крутыми виражами, скорость движения по которым достигает 106 км/ч. Для маленьких детей открыто девять бесплатных аттракционов: Kotkot, Kuuputin, Merirosvolaiva, Miniautot, Muksupuksu, Panoraama, Pienoiskaruselli, Pilotti, Rumpukaruselli и Vankkuripyörä.

За небольшую доплату можно посетить аквариум Sea Life и подняться на смотровую башню, откуда открывается завораживающий вид на улицы Хельсинки.

ФОТО: Tallink

4. JUKUPARK – АКВАПАРК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ТУРКУ

Большой аквапарк под открытым небом Jukupark находится в непосредственной близости от водно спортивного комплекса «Импиваара», всего в трёх километрах от центра города Турку.

В аквапарке JukuPark 16 горок и замечательная детская площадка «Остров пиратов» для совсем маленьких. Для посетителей также открыты бассейны с подогретой водой, уютные террасы для загорания и сауны, а также есть душевые и раздевалки. Проголодавшиеся посетители могут утолить голод в ресторане, подающем еду, приготовленную на гриле, в кафе, или на террасах. Здесь можно есть хоть в купальных костюмах и в плавках!

ФОТО: Tallink

5. ЛУНА-ПАРК В СЕРДЦЕ СТОКГОЛЬМА

Gröna Lund – один из лучших луна парков с цирковой каруселью для малышей, комнатой кривых зеркал, сказочным туннелем любви, комнатой страха, американскими горками и всевозможными другими захватывающими аттракционами для любителей острых ощущений. Луна парк гарантирует захватывающее веселье, восторженный визг, дрожь по спине и просто отличное времяпровождение. Не исключено, что вы впадёте в детство, а вашим детям надоест развлекаться раньше, чем вам самим.

Если вы задержитесь в городе, то не забудьте ознакомиться в интернете с развлекательной программой парка: по вечерам в выходные дни здесь порой выступают всемирно известные артисты.

ФОТО: Tallink

6. СРАЗУ В ДВА МЕСТА: В СТРАНУ МУМИ ТРОЛЛЕЙ И В АКВАПАРК JUKUPARK

Этим летом обязательно стоит посетить два отличных места – Страну муми троллей и аквапарк Jukupark. Мы составили возможный вариант летней семейной поездки в Турку. Турпакет включает гостиничный тур и входные билеты в аквапарк Jukupark и в Страну муми троллей на всю семью.

В Финляндии и Швеции выбор луна-парков, зоопарков и тематических парков по ту сторону Балтийского моря настолько широк, что впечатлений хватит и на следующее лето.