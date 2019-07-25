Пт, 26.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Правительство поддержало идею провести ревизию госбюджета

Jüri Ratas

ФОТО: Tiina Oja/Postimees Grupp/scanpix Baltics

На сегодняшнем совещании кабинета правительство приняло решение поддержать проведение ревизии госбюджета, чтобы пересмотреть расходы государства и оценить их необходимость.

По словам премьер-министра Ратаса, важно, чтобы эстонское государство функционировало как можно более эффективно, и трата каждого евро была хорошо обоснована.

«Ревизия госбюджета должна дать нам целостную картину о деятельности и услугах государства и показать, обоснованы ли расходы на них. Если мы прекратим ненужные или повторяющиеся расходы, то сможем сэкономить деньги и направить их в сферы, которые стоит подтянуть».

Более подробно время и план проведения ревизии периода 2019-2023 правительство обсудит осенью.

Впоследствии ревизия госбюджета станет станет частью бюджетной стратегии государства и частью процесса его создания.

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