Правительство поддержало идею провести ревизию госбюджета

По словам премьер-министра Ратаса, важно, чтобы эстонское государство функционировало как можно более эффективно, и трата каждого евро была хорошо обоснована.

«Ревизия госбюджета должна дать нам целостную картину о деятельности и услугах государства и показать, обоснованы ли расходы на них. Если мы прекратим ненужные или повторяющиеся расходы, то сможем сэкономить деньги и направить их в сферы, которые стоит подтянуть».