Правительство поддержало идею провести ревизию госбюджета

На сегодняшнем совещании кабинета правительство приняло решение поддержать проведение ревизии госбюджета, чтобы пересмотреть расходы государства и оценить их необходимость.
По словам премьер-министра Ратаса, важно, чтобы эстонское государство функционировало как можно более эффективно, и трата каждого евро была хорошо обоснована.
«Ревизия госбюджета должна дать нам целостную картину о деятельности и услугах государства и показать, обоснованы ли расходы на них. Если мы прекратим ненужные или повторяющиеся расходы, то сможем сэкономить деньги и направить их в сферы, которые стоит подтянуть».
Более подробно время и план проведения ревизии периода 2019-2023 правительство обсудит осенью.
Впоследствии ревизия госбюджета станет станет частью бюджетной стратегии государства и частью процесса его создания.