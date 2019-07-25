Эстония признана 24-й самой инновационной страной мира

В новейшем Глобальном индексе инноваций Эстония сохранила 24-е место, в то время как Латвия осталась на 34-м, а Литва поднялась на два места по сравнению с прошлым годом, сообщает BNS.
В Глобальном индексе инноваций 129 стран мира оценивались по 80 различным факторам, влияющим на инновации, в том числе таким, как политическая обстановка, образование, инфраструктура и развитие бизнеса.
Самой инновационной страной мира авторы исследования признали Швейцарию, которая занимает первое место с 2011 года. В первую десятку вошли также Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур, Германия и Израиль.
Хуже всего с инновациями дело обстоит в Замбии, Гвинее, Того, Нигере, Бурунди и Йемене, который занимает в индексе последнее, 129-е место.