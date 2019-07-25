Эстония признана 24-й самой инновационной страной мира

В Глобальном индексе инноваций 129 стран мира оценивались по 80 различным факторам, влияющим на инновации, в том числе таким, как политическая обстановка, образование, инфраструктура и развитие бизнеса.

Самой инновационной страной мира авторы исследования признали Швейцарию, которая занимает первое место с 2011 года. В первую десятку вошли также Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур, Германия и Израиль.