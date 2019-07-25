Строившая амбициозные планы торговая сеть приносит убытки

A1000 Market открыла первый магазин осенью 2017 года в Тарту, после того, как владельцев во главе с Эйнаром Виснапуу окрылил успех водочных магазинов Alko1000, расположенных на границе с Латвией. Предприятие начало свой бизнес весьма амбициозно, пообещав невероятно низкие цены с возможностью наесться до отвала за 2 евро и богатым на новые товары ассортиментом.

Если в позапрошлом году сеть магазинов, действующая под коммерческим названием A1M OÜ, еще сумела удержаться на плаву, заработав 71 000 евро прибыли, то в прошлом году при обороте в 10 млн евро убытки составили 600 000 евро. Собственный капитал паевого товарищества ушел в минус: обязательств было больше, чем имущества.

Хотя в отчете за экономический год правление фирмы оптимистично написало, что убытки не создают им проблем, а минус будет покрыт за счет прибыли за будущий период, аудитор Пеэп Пармаксон считает по-другому.

Он пишет, что отрицательный собственный капитал дает сигнал о неуверенности, что может вызвать "значительное сомнение в способности предприятия стабильно действовать". Вдобавок, аудитору так и не разъяснили, каким образом руководители А1М подсчитали ценность имущества фирмы в размере 1,3 млн евро.

Аудитор считает, что компания неспособна выполнять свои обязательства в ходе ежедневной коммерческой деятельности.

Правление торговой сети отметчает также, что в эстонском секторе торговли сейчас царит очень сильная конкуренция, позволяющая выжить лишь предприятиям, которые действуют эффективно.