Желание детсада найти воспитателя мужского пола может противоречить закону

Alasniidu lasteaia müramisõpetaj töökuulutus. ФОТО: Facebook

В поисках нового работника детсад Аласнийду поступил как и многие другие работодатели - обнародовал обявление в социальных сетях, поскольку именно так оно лучше всего доходит до читателей. Неизвестно, сколько человек его прочитали и сколько на него отреагировали, но в итоге вакансия привлекла к себе внимание совсем по другой причине.

Уполномоченный по равноправию считает, что объявление детсада, возможно, нарушает закон. Пакоста дала многословный ответ на объявление на своей странице в Фейсбуке. Она объяснила, что поскольку не разговаривала с представителями детского сада и не выслушала их объяснения, то может дать лишь комментарий, который необязательно связан с данным случаем.

"Ограничение по полу в объявлениях о работе позволено исходя из обстоятельств, связанных с конкретной работой. Например, можно искать именно мужчину/женщину в случае, когда происходит физический контакт с клиентами. К примеру, чтобы ухаживать за пожилой женщиной, можно искать работника женского пола, а для работы в мужской парикмахерской - работника мужского пола, но, естественно, на эти рабочие места можно искать человека и без половых ограничений", - отмечает Пакоста.

Впрочем, объявление детского сада Аласнийду, по ее мнению, закону не противоречит. "В случае этого объявления половое ограничение кажется, скорее, необоснованным, но при определенных обстоятельствах оно может быть обоснованным", - пишет Пакоста.

Она добавила, что половое ограничение допустимо лишь в случае, если дети, которых нужно поднимать на руки, весят более 25 кг, что по расчетам трудовой инспекции является максимальным весом, который могут поднимать женщины в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.