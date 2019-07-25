В порту Ванасадам пришвартовалась люксовая яхта Bristolian за 20 миллионов

У причала таллиннского порта Ванасадама можно увидеть яхту класса-люкс Bristolian, ходящую под британским флагом, пишет Postimees.
35-метровая одномачтовая яхта была построена в 2008 году. Осадка судна составляет 5,5 метров - в большинстве малых яхтенных портов столь габаритная яхта просто не помещается. На судне есть свиты класса люкс для шести человек, включая капитана, плюс жилые помещения для пяти человек экипажа.
Стоимость яхты оценивается в 20 млн, в основном ее используют для сдачи в аренду.
Bristolian спроектировал Филипп Бриан, известный специалист в области создания комфортабельных, но при этом скоростных яхт. Bristolian отличается ультра-современным стилем: корпус полностью построен из черного углепластика.