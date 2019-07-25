В порту Ванасадам пришвартовалась люксовая яхта Bristolian за 20 миллионов

35-метровая одномачтовая яхта была построена в 2008 году. Осадка судна составляет 5,5 метров - в большинстве малых яхтенных портов столь габаритная яхта просто не помещается. На судне есть свиты класса люкс для шести человек, включая капитана, плюс жилые помещения для пяти человек экипажа.