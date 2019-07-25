Видео: волостную управу Йыхви снова ждет голосование по вотуму недоверия

В отличие от двух предыдущих, провалившихся голосований о выражении недоверия, на сей раз к оппозиции, в которую входят избирательный совет Jõhvi Heaks и представители Партии реформ, присоединился входящий в Йыхви в правящую коалицию центрист, предприниматель Аллан Мянд.

Мянд воздержался от комментариев по поводу того, почему он решил поменять сторону.

Авторы вотума недоверия считают, что волостная управа оказалась не в состоянии руководить волостью научно обснованно, непредвзято и честно, соблюдая интересы жителей волости.

Лидер оппозиции Нина Негласон сказала, что недоверие адресовано не вступившему лишь в апреле в должность волостному старейшине Максу Кауру, а волостной управе в целом и ее образу управления.

Макс Каур сказал, что вотумы недоверия - это часть демократии, но заверил, что такой честной волостной управы, как сейчас, в Йыхви не было давно.

В отношении председателя волостного собрания Эдуарда Эаста сторонники вотума недоверия отмечают, что до сих пор остается неясным, за выполнение каких задач ему выплачивается 2500 евро.

В волостном собрании Йыхви 21 член, из которых вчера на месте были 16. Заявление о недоверии Эдуарду Эасту подписали 8 депутатов, о недоверии волостной управе - 7. По словам Негласон, есть подтверждение со стороны 11 депутатов, о том, что на следующем заседании они проголосуют за выражение недоверия.

Если учитывать, что Аллан Мянд перешел на сорону оппозиции, а называющий себя независимым депутатом Теэт Энок может поддержать снятие нынешних властей, оппозиции нужен еще по меньшей мере один голос.