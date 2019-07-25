Видео: волостную управу Йыхви снова ждет голосование по вотуму недоверия

На состоявшемся в четверг заседании волостного собрани Йыхви оппозиция предъявила вотум недоверия председателю горсобрания Эдуарду Эасту, вице-председателю Елене Бозводицкой, а также волостной управе под руководством Макса Каура, пишет Postimees.
В отличие от двух предыдущих, провалившихся голосований о выражении недоверия, на сей раз к оппозиции, в которую входят избирательный совет Jõhvi Heaks и представители Партии реформ, присоединился входящий в Йыхви в правящую коалицию центрист, предприниматель Аллан Мянд.
Мянд воздержался от комментариев по поводу того, почему он решил поменять сторону.
Авторы вотума недоверия считают, что волостная управа оказалась не в состоянии руководить волостью научно обснованно, непредвзято и честно, соблюдая интересы жителей волости.
Лидер оппозиции Нина Негласон сказала, что недоверие адресовано не вступившему лишь в апреле в должность волостному старейшине Максу Кауру, а волостной управе в целом и ее образу управления.
Макс Каур сказал, что вотумы недоверия - это часть демократии, но заверил, что такой честной волостной управы, как сейчас, в Йыхви не было давно.
В отношении председателя волостного собрания Эдуарда Эаста сторонники вотума недоверия отмечают, что до сих пор остается неясным, за выполнение каких задач ему выплачивается 2500 евро.
В волостном собрании Йыхви 21 член, из которых вчера на месте были 16. Заявление о недоверии Эдуарду Эасту подписали 8 депутатов, о недоверии волостной управе - 7. По словам Негласон, есть подтверждение со стороны 11 депутатов, о том, что на следующем заседании они проголосуют за выражение недоверия.
Если учитывать, что Аллан Мянд перешел на сорону оппозиции, а называющий себя независимым депутатом Теэт Энок может поддержать снятие нынешних властей, оппозиции нужен еще по меньшей мере один голос.
Эдуард Эаст не смог вчера сказать, когда он созовет следующее заседание, но не исключил, что оно вновь может состояться ранним утром. Он отметил, что не видит в выражении недоверия ничего особенного.