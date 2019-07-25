Галерея: "Адмирал Беллинсгаузен" открыл для себя курортный остров нацистской Германии

Остров Рюген, Засниц, 24.07-25.07

Двенадцатый день морского путешествия "Адмирала Беллингсгаузена" привел наше драгоценное судно в изначально не входивший в планы порт Засница на восточном берегу острова Рюген. Решение зайти сюда во время длинного перехода в Киль родилось спонтанно и заслужило всеобщее одобрение команды. Занявший примерно сутки рейс из Гданьска через южную часть Балтийского моря проходил в основном за разглядыванием цветущих водорослей.

Полуторадневная остановка и изучение острова размером примерно с Хийумаа обогатили познания многих членов экипажа о настоящем и прошлом.

Известный своими меловыми скалами, достигающими 161 метра в высоту, а также мягким климатом остров Рюген был во времена разделения Германии территорией коммунистической Восточной Германии, на которой в основном гостили жители ГДР во время летних отпусков. Находящийся по соседству крохотный остров Вильм был закрытой для обычных граждан летней резиденцией лидеров партии СЕПГ, включая Эриха Хонекера.

Сегодня Засниц - типичный расположенный на берегу моря у подножия горы курорный городок с приличным яхтенным портом, в котором "Адмирал Беллингсгаузен" со своей 27,5-метровой грот-мачтой явно превосходил другие суда и был хорошо виден из разных точек города.

Часть членов экипажа под предводительством ученого-историка Эрки Таммиксаара решила потратить часть солнечного четверга на прогулку длиной в несколько километров в южном направлении, где расположен "Прорский колосс". Такое название носит тянущийся вдоль восточного побережья Рюгена непрерывный ряд жилых домов и прочих строений протяженностью свыше четырех километров. Это достопамятный архитектурный след 1936-1939 годов, когда идеология правящего тогда в стране Третьего рейха считала нужным заботиться о своих гражданах и их благополучии и за счет архитектуры. На практике это предусматривало создание жилого пространства "типичной немецкой семьи" на время отдыха. На курорте были запланированы жилые постройки на 20 000 человек. Типичное жилье предполагало на семью с двумя детьми две комнаты площадью по 12,5 квадратных метров с двуспальными кроватями и раковиной. Обязательно был вид на море. Остальные санитарные помещения были коммунальными, то есть общими, и располагались по другую сторону коридора.

Масштабный план в 1939 году остался нереализованным из-за других интересов и деятельности нацистской Германии. Во времена Восточной Германии гигантские строения в основном пустовали, некоторые из них обслуживали военных. Нынешние власти начали потихоньку здания прихорашивать, создавая гостиничные учреждения.

Связи с Эстонией, пусть и очень косвенные, мы нашли и в Заснице: барельеф В.И. Ленина, посвященный возвращению создателя СССР из ссылки в 1917 году, когда революционер вернулся на родину свергать власть и сделал остановкув Заснице. В ходе той же поездки Ленин проезжал и через Эстонию. Вторую любопытную связь подсказал всезнающий интернет: одним из городов-побратимов Засница является соседний с нами Кингисепп, носящий название в честь уроженца Курессааре. Только что прибывшая группа, ответственная за провиант, радостно подтвердила, что нашла в местном магазине таллиннские шпроты. Тоже очень хорошая связь.

Золотые руки нашей корабельной семьи - механики Кармо и Уку - и хроникер рейса CJ провели приятный день на судне за нужной для судна ручной работой к одобрению капитана Меэлиса. Впереди ждет Киль, где в субботу состоится один из важных моментов европейской части нашего путешествия - конференция, посвященная деятельности адмирала Белингсгаузена и его современных соотечественников.