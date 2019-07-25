Пассажиров Ryanair заставили платить за воду в самолете в 30-градусную жару

Один из пассажиров Стивен Рамси рассказал на своей странице в Facebook о том, что его рейс задержали почти на два часа в 30-градусную жару. Спустя примерно 90 минут задержки бортпроводники начали предлагать воду ценой по три евро за бутылку. Рамси сказал персоналу, что с учетом обстоятельств вода должна быть бесплатной. Бортпроводница объяснила, что это не соответствует политике компании.