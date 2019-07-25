Юнкер - Джонсону: соглашение о брекзите изменить нельзя!

Юнкер также отметил, что Евросоюз не собирается пересматривать соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто правительством Терезы Мэй.

Выход Британии из ЕС перенесен на 31 октября после провала голосования по соглашению в парламенте и отставки Мэй. Джонсон обещал, что Великобритания выйдет из ЕС в любом случае.

Юнкер "подтвердил позицию ЕС о том, что Соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой", передает телеканал Sky News подробности переговоров политиков.