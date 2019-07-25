Власти Йыхви хотят заманивать учителей пособием в 2500 евро

Стартовое пособие в размере 2500 евро плюс дополнительные льготы - таков мотивационный пакет, с помощью которого власти Йыхви надеются привлечь специалистов в детские сады и школы волости.

Получатель пособия обязан проработать в учреждениях образования Йыхвиской волости минимум три года, и иметь Йыхвискую прописку.

Студенты, которые получают профессию учителя и будут работать в образовательном учреждении Йыхви, могут рассчитывать на стипендию в 1500 евро.