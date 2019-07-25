Пт, 26.07.2019
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Власти Йыхви хотят заманивать учителей пособием в 2500 евро

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В 2012 году среди женщин в возрасте 30-34 лет имели высшее образование 50,4%, а среди мужчин – 28,1%. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Йыхвиская волость старается привлечь учителей и специалистов в школы и детские сады деньгами: педагоги смогут расчитывать на существенную финансовую помощь со стороны местных властей, сообщает портал ERR.

Стартовое пособие в размере 2500 евро плюс дополнительные льготы - таков мотивационный пакет, с помощью которого власти Йыхви надеются привлечь специалистов в детские сады и школы волости.

Получатель пособия обязан проработать в учреждениях образования Йыхвиской волости минимум три года, и иметь Йыхвискую прописку.

Студенты, которые получают профессию учителя и будут работать в образовательном учреждении Йыхви, могут рассчитывать на стипендию в 1500 евро.

Хотя против данного проекта не возражает никто, оппозиционные депутаты волостного собрания предлагают ряд поправок.

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