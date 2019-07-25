Лига Европы: "Флора" сверхдостойно сражалась с именитыми немцами, но победа уезжает во Франкфурт

После вчерашнего матча "Калью" и перед сегодняшним поединком болельщики и специалисты принялись обсуждать те возможности, которые не позволили бы "Флоре" разделить участь ныммесцев. Правда пара обстоятельств говорила в пользу того, что "Флора" сможет немного более достойно сыграть с немцами: у "Айнтрахта", как и у других немецких клубов, идет первый этап предсезонки, а это означает, что франкфуртцы играют под нагрузками, второй момент заключается в том, что "Флора" в предсезонке любит встречаться с клубами Швейцарии, чей футбол похож по стилю на немецкий. Минусом, причем довольно жирным, могло стать то обстоятельство, что "Флора" за всю историю участия в еврокубках лишь дважды проходила барьер первого раунда и этот второй раз наступил именно сегодня.

"Флора" не стала взвинчивать цены на билеты, квитки поступили в продажу по цене пары-тройки бутылок так любимого фанатами пива, а всего на стадионе собралось 8500 человек, превысив рекорд "Левадии", принмавшей 10 лет назад "Галатасарай".

"Айнтрахт" начал встречу с места в карьер - в начале второй минуты Игонену пришлось переводить мяч на угловой, но смять хозяев поля у мастеровитых немцев не вышло: "Флора" не боялась именитого соперника ни капли. Конечно, класс седьмой команды Бундеслиги прошлого сезона выше на несколько порядков и на 24-й минуте после нескольких сверхопасных моментов у ворот Игонена "Айнтрахт" решил не навалом, но хитростью воплотить преимущество игровое в преимущество в счете: Лукас Торро с 30 метров пробил точно в девятку ворот Игонена и казалось, что тут из "Флоры", как вчера из "Калью", весь боевой задор и выйдет...

Однако рады были ошибиться: "Флора" ничуть не смутилась, а продолжала пытаться найти ключик к воротам "Айнтрахта" и это через десять минут удалось: Константин Васильев вырезал ювелирнейший кросс в штрафную на голову Михкеля Айнсалу, который головой переправил мяч в ворота: 1:1.

Конец первого тайма, как и предугадывалось, прошел в атаках "Франкфурта", футболисты которого были изрядно обескуражены спортивным нахальством парней в зеленом, а тренер немцев, наверняка жалел, что 10 лет назад не купил Константина Васильева, о чем и сообщил журналистам на предматчевом брифинге...

Второй тайм команды начали играть, как равный с равным и, если честно, "Флора"-то боролась на максимуме, а "Айнтрахт" подводила та самая предсезонка - слишком много старания, слишком мало сыгранности.

Когда же у Гачиновича и Да Косты доходило дело до ударов в рамку, то там насмерть стоял арендованный у "Лиллестрёма" Матвей Игонен. К слову, Матвею пошла очень на пользу игра, и в недалеком будущем именно Игонен обязан занимать место первого номера сборной Эстонии...

Но класс "Айнтрахта" все-таки сказался: на 71-й минуте, после подачи с правого фланга, не уследили оборонцы "Флоры" за свежим, только пару минут назад вышедшим на замену, Деяном Йовеличем, и сербский талант головой переправил мяч в ворота Игонена - 1:2.

"Флора" имела шанс снова сделать счет ничейным, но удар Эрика Сорга с 18 метров пришелся в перекладину.

Поражение 1:2 не оставляет "Флоре" практически никаких шансов на выход в третий раунд Лиги Европы, но таллиннцы показали свой лучший матч в еврокубках начиная с 1998 года, когда в Кадриорге была бита 3:1 бухарестская "Стяуа", в составе которой играли Богдан Стеля и Мариуш Лэкэтуш.