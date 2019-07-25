Коммунальные наводнения и попытки переворота: как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?

Серьезный подход к огороду

“Спутник” - это целый город, состоящий из дач. В огромном садоводстве 1142 участка. Садоводческое товарищество настолько большое, что на его территории расположены 12 автобусных остановок. Местная пресса называет “Спутник” самым большим СТ в Эстонии и, вероятно, одним из самых больших некоммерческих объединений республики.

Первые дома в "Спутнике" были очень маленькими, построенные позднее - были уже полноценными жилищами. ФОТО: Николай Андреев

В 1965 году “Спутник”, во исполнение государственной Продовольственной программы, был основан Силламяэским химико-металлургическим заводом (ныне - “Силмет”). К задаче на предприятии подошли серьезно. Участки по шесть соток выдавали передовикам производства. Земля была непригодна для сельского хозяйства, но садоводов это не остановило. “Заселение” шло в несколько этапов, и работники, получившие дачи в одно время, объединялись в бригады. Территория “Спутника” и сейчас разделена на девять районов, которые здесь называют бригадами. В каждой бригаде есть выборный начальник - бригадир.

В “Спутнике” была собственная лесопилка, продукция которой шла на строительство домов. Были гаражи для техники, магазин и даже клуб. Сейчас товарищество сдает их в аренду предпринимателям - лесопилка, автосервис и магазин продолжают работать.

Старая лесопилка в "Спутнике" продолжает работать, но уже в аренде у частной фирмы. ФОТО: Николай Андреев

По территории было проложено более 30 километров водопроводных труб. На близлежащей реке построена насосная станция. Сейчас три дня в неделю насосы качают воду в трубы и одновременно - в шесть огромных емкостей, которые возвышаются над садовыми домиками. Из этих емкостей вода продолжает поступать на участки и после того, как насосы отключаются.

За полвека масштабное водопроводное хозяйство серьезно проржавело, и теперь дачники жалуются на постоянные протечки. Время от времени случаются и небольшие наводнения.

Свои трубы и общественные

В воскресенье вечером на участке Александра Шепелева прорвало трубу. Хотя поврежденная труба находилась рядом со сточной канавой, вода затопила не только саму канаву, но также парник и картофельные борозды. Это был уже второй прорыв за месяц - в одном и том же месте, где две металлические трубы соединяются толстым резиновым шлангом на хомутах.

Александр Шепелев показывает парник, который был затоплен из-за прорыва трубы в СТ "Спутник" в Силламяэ. ФОТО: Николай Андреев

“Из дома я слышал, что что-то шумит. Пошел в туалет, смотрю - здесь всё плавает! - рассказывает Александр. - Я звоню нашему бригадиру, а она говорит - вы же мужики, придумайте что-нибудь”.

Другая владелица участка в “Спутнике” пережила наводнение в мае прошлого года.

“Вода из трубы хлестала два дня с утра до вечера! Представьте, что было у меня на участке, - рассказала женщина. - И никому до этого дела не было! Бригадиру пришлось перекрыть центральную трубу, и другие участки остались без воды. А мне не добиться было, чтобы отремонтировали”.

Председатель правления “Спутника” Михаил Верзилов отвечает на это, что садоводческое товарищество владеет только основными трубопроводами, а небольшие трубы, которые разводят воду на участки, принадлежат владельцам этих участков. По правилам товарищества, люди должны обслуживать и ремонтировать их за свой счет.