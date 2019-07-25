Пт, 26.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Коммунальные наводнения и попытки переворота: как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?

Коммунальные наводнения и попытки переворота: как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?

Огромные ёмкости, которые возвышаются над дачными домиками - часть системы водоснабжения садоводческого товарищества "Спутник" в Силламяэ

ФОТО: Николай Андреев

В Силламяэ есть огромное садоводческое товарищество “Спутник”, в котором домов гораздо больше, чем в самом городе. С размахом построенное полвека назад садоводство сейчас страдает от разрушения старой инфраструктуры. Проложенный для полива огородов водопровод буквально разваливается, время от времени участки затапливает, и часть садоводов спорит с правлением товарищества о том, кто и за чей счет должен решать эту проблему.

Серьезный подход к огороду

“Спутник” - это целый город, состоящий из дач. В огромном садоводстве 1142 участка. Садоводческое товарищество настолько большое, что на его территории расположены 12 автобусных остановок. Местная пресса называет “Спутник” самым большим СТ в Эстонии и, вероятно, одним из самых больших некоммерческих объединений республики.

Первые дома в "Спутнике" были очень маленькими, построенные позднее - были уже полноценными жилищами.

ФОТО: Николай Андреев

В 1965 году “Спутник”, во исполнение государственной Продовольственной программы, был основан Силламяэским химико-металлургическим заводом (ныне - “Силмет”). К задаче на предприятии подошли серьезно. Участки по шесть соток выдавали передовикам производства. Земля была непригодна для сельского хозяйства, но садоводов это не остановило. “Заселение” шло в несколько этапов, и работники, получившие дачи в одно время, объединялись в бригады. Территория “Спутника” и сейчас разделена на девять районов, которые здесь называют бригадами. В каждой бригаде есть выборный начальник - бригадир.

В “Спутнике” была собственная лесопилка, продукция которой шла на строительство домов. Были гаражи для техники, магазин и даже клуб. Сейчас товарищество сдает их в аренду предпринимателям - лесопилка, автосервис и магазин продолжают работать.

Старая лесопилка в "Спутнике" продолжает работать, но уже в аренде у частной фирмы.

ФОТО: Николай Андреев

По территории было проложено более 30 километров водопроводных труб. На близлежащей реке построена насосная станция. Сейчас три дня в неделю насосы качают воду в трубы и одновременно - в шесть огромных емкостей, которые возвышаются над садовыми домиками. Из этих емкостей вода продолжает поступать на участки и после того, как насосы отключаются.

За полвека масштабное водопроводное хозяйство серьезно проржавело, и теперь дачники жалуются на постоянные протечки. Время от времени случаются и небольшие наводнения.

Свои трубы и общественные

В воскресенье вечером на участке Александра Шепелева прорвало трубу. Хотя поврежденная труба находилась рядом со сточной канавой, вода затопила не только саму канаву, но также парник и картофельные борозды. Это был уже второй прорыв за месяц - в одном и том же месте, где две металлические трубы соединяются толстым резиновым шлангом на хомутах.

Александр Шепелев показывает парник, который был затоплен из-за прорыва трубы в СТ "Спутник" в Силламяэ.

ФОТО: Николай Андреев

“Из дома я слышал, что что-то шумит. Пошел в туалет, смотрю - здесь всё плавает! - рассказывает Александр. - Я звоню нашему бригадиру, а она говорит - вы же мужики, придумайте что-нибудь”.

Другая владелица участка в “Спутнике” пережила наводнение в мае прошлого года.

“Вода из трубы хлестала два дня с утра до вечера! Представьте, что было у меня на участке, - рассказала женщина. - И никому до этого дела не было! Бригадиру пришлось перекрыть центральную трубу, и другие участки остались без воды. А мне не добиться было, чтобы отремонтировали”.

Председатель правления “Спутника” Михаил Верзилов отвечает на это, что садоводческое товарищество владеет только основными трубопроводами, а небольшие трубы, которые разводят воду на участки, принадлежат владельцам этих участков. По правилам товарищества, люди должны обслуживать и ремонтировать их за свой счет.

“Им просто нужны склоки, - комментирует председатель недовольство Александра Шепелева. - Там не было ничего сложного - одеть этот шланг на трубу и снова закрепить хомутом. Это в итоге сделал муж бригадира”.

Ремонт на 30 лет вперед

В офисе правления товарищества лежит журнал, где регистрируются заявки на ремонт протекающих трубопроводов. Учитываются прорывы только тех труб, которые принадлежат товариществу.

“На сегодняшний день не отработаны еще 80 заявков, - говорит председатель Михаил Верзилов. - А вообще, приходит около 1200 заявок на ремонт в год. Трубы практически уже сгнили”.

Михаил Соколов, член правления, в прошлом - завхоз “Спутника”, рассказывает, что товарищество постепенно меняет ржавые металлические трубы на пластиковые. По словам Соколова, полная замена трубопроводов обошлась бы каждому дачнику в 300-500 евро. Люди не готовы платить такие деньги, поэтому трубы заменяют постепенно, закупая их за счет членских взносов и других доходов товарищества.

Председатель “Спутника” Михаил Верзилов показывает журналисту Rus.Postimees еще не использованные новые пластиковые трубы из тех 300 метров, которые он закупил в этом году. На большее денег у товарищества нет. По расчетам Верзилова, если ремонтировать водопровод такими темпами, как это происходит сейчас, на полную замену дырявых труб понадобится лет тридцать.

Борьба за власть в дачном городе

На фоне коммунального кризиса, в “Спутнике” кипят политические страсти. Группа садоводов стремится сместить действующее правление товарищества, обвиняя его в узурпации власти. Звучат также обвинения самоуправстве, непрозрачном использовании собранных с садоводов денег и даже в воровстве.

Бригадир Василий Карнаухов - один из лидеров этой группы - уверен, что на собираемые с садоводов деньги можно заменить гораздо больше ржавых труб. Василий рассказывает также, что новые пластиковые трубы устанавливают, прежде всего, рядом с участками председателя и другого члена правления товарищества на территории восьмой бригады.

“Ну и как провокация, в этом году рядом с моим участком протянули”, - добавляет Василий.

Один из бригадиров "Спутника" Василий Карнаухов показывает злополучную трубу, которая устраивала потоп два раза за месяц.

ФОТО: Николай Андреев

“Деньги собирают со всего товарищества, а наслаждается дачной жизнью только одна восьмая бригада. У них всё работает, а у нас бак не функционирует, идет недостаточно воды”, - говорит мятежный бригадир.

Председатель все обвинения в свой адрес уверенно отрицает и в ответ обвиняет недовольных в том, что они просто стремятся к власти.

Из-за огромного размера товарищества, в “Спутнике” специфически организовано управление. Общего собрания в обычном понимании нет, ведь тогда в нем участвовали бы больше тысячи человек. Поскольку вся территория садоводства разбита на девять бригад, в каждой бригаде проходят собрания, на которых выбирают делегатов на собрание уполномоченных. Именно собрание уполномоченных выбирает правление и его председателя, утверждает сумму членских взносов и решает другие важные вопросы.

Несколько садоводов через суд пытались признать последние собрания незаконными, но суды, в итоге, не приняли их претензий.

“Я на эти суды за два предыдущих года потратил уже 10 тысяч евро из членских взносов, и в этом году тоже какую-то сумму - пока не считал, сколько. Для примера - за вывоз мусора мы платим 14 тысяч в год”, - рассказал председатель СТ Михаил Верзилов.

Недовольные руководством товарищества несколько раз пытались собрать собственное общее собрание и выбрать правление, но “переворот” не удался.

По всей видимости, другая причина конфликта председателя и части садоводов - долги. Михаил Верзилов безжалостно отключает должникам воду и электричество. Причем, электричество отключает целым улицам, которые в “Спутнике” называют линиями, поскольку здесь электросчетчики устанавливаются по одному на улицу, и дачники сами вынуждены требовать от соседей-неплательщиков погасить долги.

Василий Карнаухов говорит, что отключения - это метод давления на инициативную группу, которая добивается смены власти в товариществе.

“Я здесь наведу порядок. Им это не нравится, но я наведу порядок, - уверенно заявляет председатель Михаил Верзилов. - У меня есть решение собрания: всех должников я отключаю от воды и электричества”.

СТ "Спутник" в Силламяэ

ФОТО: Николай Андреев

Поработать на благо общества

Еще одна особенность “Спутника”, оставшаяся в наследство от прошлой эпохи - общественные работы, на которых каждый владелец участка должен отработать 10-12 часов в год, используя свои инструменты и технику.

“Ты должен вычистить канаву, почистить трубу, покосить обочину, подсыпать ямки на дороге, - объясняет председатель Михаил Верзилов. - Это было не мною заведено, это было со дня основания “Спутника”. Если бы мы еще и эти работы делали за деньги, то у нас не было бы членского взноса 75 евро в год, как сейчас. В Нарве, я знаю, в некоторых садах и по 300 евро в год платят”.

От обязательных работ можно официально откупиться, заплатив товариществу из расчета 1,60 евро за час работы.

Многие ремонтные работы на водопроводе в “Спутнике” тоже делают сами садоводы, используя собственные инструменты и расходные материалы. И идет спор, “оплачивать” ли эти работы виртуальными общественными часами.

“Как людей стимулировать? - спрашивает бригадир Василий Карнаухов. - Я в своей бригаде компенсировал часами, они и трубы откручивали, и варили, и красили. А теперь я не могу этого делать. И люди забросили водопровод”.

СТ "Спутник" в Силламяэ

ФОТО: Николай Андреев

По действующим сейчас правилам товарищества, трубы на своем участке люди должны ремонтировать сами и не ждать, что эти работы засчитают как общественные. Но часть садоводов продолжают требовать решения всех коммунальных проблем от правления товарищества. Учитывая состояние старых водопроводных труб, конфликт обещает быть долгим.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ