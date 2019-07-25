Коммунальные наводнения и попытки переворота: как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?

В Силламяэ есть огромное садоводческое товарищество “Спутник”, в котором домов гораздо больше, чем в самом городе. С размахом построенное полвека назад садоводство сейчас страдает от разрушения старой инфраструктуры. Проложенный для полива огородов водопровод буквально разваливается, время от времени участки затапливает, и часть садоводов спорит с правлением товарищества о том, кто и за чей счет должен решать эту проблему.
Серьезный подход к огороду
“Спутник” - это целый город, состоящий из дач. В огромном садоводстве 1142 участка. Садоводческое товарищество настолько большое, что на его территории расположены 12 автобусных остановок. Местная пресса называет “Спутник” самым большим СТ в Эстонии и, вероятно, одним из самых больших некоммерческих объединений республики.
В 1965 году “Спутник”, во исполнение государственной Продовольственной программы, был основан Силламяэским химико-металлургическим заводом (ныне - “Силмет”). К задаче на предприятии подошли серьезно. Участки по шесть соток выдавали передовикам производства. Земля была непригодна для сельского хозяйства, но садоводов это не остановило. “Заселение” шло в несколько этапов, и работники, получившие дачи в одно время, объединялись в бригады. Территория “Спутника” и сейчас разделена на девять районов, которые здесь называют бригадами. В каждой бригаде есть выборный начальник - бригадир.
В “Спутнике” была собственная лесопилка, продукция которой шла на строительство домов. Были гаражи для техники, магазин и даже клуб. Сейчас товарищество сдает их в аренду предпринимателям - лесопилка, автосервис и магазин продолжают работать.
По территории было проложено более 30 километров водопроводных труб. На близлежащей реке построена насосная станция. Сейчас три дня в неделю насосы качают воду в трубы и одновременно - в шесть огромных емкостей, которые возвышаются над садовыми домиками. Из этих емкостей вода продолжает поступать на участки и после того, как насосы отключаются.
За полвека масштабное водопроводное хозяйство серьезно проржавело, и теперь дачники жалуются на постоянные протечки. Время от времени случаются и небольшие наводнения.
Свои трубы и общественные
В воскресенье вечером на участке Александра Шепелева прорвало трубу. Хотя поврежденная труба находилась рядом со сточной канавой, вода затопила не только саму канаву, но также парник и картофельные борозды. Это был уже второй прорыв за месяц - в одном и том же месте, где две металлические трубы соединяются толстым резиновым шлангом на хомутах.
“Из дома я слышал, что что-то шумит. Пошел в туалет, смотрю - здесь всё плавает! - рассказывает Александр. - Я звоню нашему бригадиру, а она говорит - вы же мужики, придумайте что-нибудь”.
Другая владелица участка в “Спутнике” пережила наводнение в мае прошлого года.
“Вода из трубы хлестала два дня с утра до вечера! Представьте, что было у меня на участке, - рассказала женщина. - И никому до этого дела не было! Бригадиру пришлось перекрыть центральную трубу, и другие участки остались без воды. А мне не добиться было, чтобы отремонтировали”.
Председатель правления “Спутника” Михаил Верзилов отвечает на это, что садоводческое товарищество владеет только основными трубопроводами, а небольшие трубы, которые разводят воду на участки, принадлежат владельцам этих участков. По правилам товарищества, люди должны обслуживать и ремонтировать их за свой счет.
“Им просто нужны склоки, - комментирует председатель недовольство Александра Шепелева. - Там не было ничего сложного - одеть этот шланг на трубу и снова закрепить хомутом. Это в итоге сделал муж бригадира”.
Ремонт на 30 лет вперед
В офисе правления товарищества лежит журнал, где регистрируются заявки на ремонт протекающих трубопроводов. Учитываются прорывы только тех труб, которые принадлежат товариществу.
“На сегодняшний день не отработаны еще 80 заявков, - говорит председатель Михаил Верзилов. - А вообще, приходит около 1200 заявок на ремонт в год. Трубы практически уже сгнили”.
Михаил Соколов, член правления, в прошлом - завхоз “Спутника”, рассказывает, что товарищество постепенно меняет ржавые металлические трубы на пластиковые. По словам Соколова, полная замена трубопроводов обошлась бы каждому дачнику в 300-500 евро. Люди не готовы платить такие деньги, поэтому трубы заменяют постепенно, закупая их за счет членских взносов и других доходов товарищества.
Председатель “Спутника” Михаил Верзилов показывает журналисту Rus.Postimees еще не использованные новые пластиковые трубы из тех 300 метров, которые он закупил в этом году. На большее денег у товарищества нет. По расчетам Верзилова, если ремонтировать водопровод такими темпами, как это происходит сейчас, на полную замену дырявых труб понадобится лет тридцать.
Борьба за власть в дачном городе
На фоне коммунального кризиса, в “Спутнике” кипят политические страсти. Группа садоводов стремится сместить действующее правление товарищества, обвиняя его в узурпации власти. Звучат также обвинения самоуправстве, непрозрачном использовании собранных с садоводов денег и даже в воровстве.
Бригадир Василий Карнаухов - один из лидеров этой группы - уверен, что на собираемые с садоводов деньги можно заменить гораздо больше ржавых труб. Василий рассказывает также, что новые пластиковые трубы устанавливают, прежде всего, рядом с участками председателя и другого члена правления товарищества на территории восьмой бригады.
“Ну и как провокация, в этом году рядом с моим участком протянули”, - добавляет Василий.
“Деньги собирают со всего товарищества, а наслаждается дачной жизнью только одна восьмая бригада. У них всё работает, а у нас бак не функционирует, идет недостаточно воды”, - говорит мятежный бригадир.
Председатель все обвинения в свой адрес уверенно отрицает и в ответ обвиняет недовольных в том, что они просто стремятся к власти.
Из-за огромного размера товарищества, в “Спутнике” специфически организовано управление. Общего собрания в обычном понимании нет, ведь тогда в нем участвовали бы больше тысячи человек. Поскольку вся территория садоводства разбита на девять бригад, в каждой бригаде проходят собрания, на которых выбирают делегатов на собрание уполномоченных. Именно собрание уполномоченных выбирает правление и его председателя, утверждает сумму членских взносов и решает другие важные вопросы.
Несколько садоводов через суд пытались признать последние собрания незаконными, но суды, в итоге, не приняли их претензий.
“Я на эти суды за два предыдущих года потратил уже 10 тысяч евро из членских взносов, и в этом году тоже какую-то сумму - пока не считал, сколько. Для примера - за вывоз мусора мы платим 14 тысяч в год”, - рассказал председатель СТ Михаил Верзилов.
Недовольные руководством товарищества несколько раз пытались собрать собственное общее собрание и выбрать правление, но “переворот” не удался.
По всей видимости, другая причина конфликта председателя и части садоводов - долги. Михаил Верзилов безжалостно отключает должникам воду и электричество. Причем, электричество отключает целым улицам, которые в “Спутнике” называют линиями, поскольку здесь электросчетчики устанавливаются по одному на улицу, и дачники сами вынуждены требовать от соседей-неплательщиков погасить долги.
Василий Карнаухов говорит, что отключения - это метод давления на инициативную группу, которая добивается смены власти в товариществе.
“Я здесь наведу порядок. Им это не нравится, но я наведу порядок, - уверенно заявляет председатель Михаил Верзилов. - У меня есть решение собрания: всех должников я отключаю от воды и электричества”.
Поработать на благо общества
Еще одна особенность “Спутника”, оставшаяся в наследство от прошлой эпохи - общественные работы, на которых каждый владелец участка должен отработать 10-12 часов в год, используя свои инструменты и технику.
“Ты должен вычистить канаву, почистить трубу, покосить обочину, подсыпать ямки на дороге, - объясняет председатель Михаил Верзилов. - Это было не мною заведено, это было со дня основания “Спутника”. Если бы мы еще и эти работы делали за деньги, то у нас не было бы членского взноса 75 евро в год, как сейчас. В Нарве, я знаю, в некоторых садах и по 300 евро в год платят”.
От обязательных работ можно официально откупиться, заплатив товариществу из расчета 1,60 евро за час работы.
Многие ремонтные работы на водопроводе в “Спутнике” тоже делают сами садоводы, используя собственные инструменты и расходные материалы. И идет спор, “оплачивать” ли эти работы виртуальными общественными часами.
“Как людей стимулировать? - спрашивает бригадир Василий Карнаухов. - Я в своей бригаде компенсировал часами, они и трубы откручивали, и варили, и красили. А теперь я не могу этого делать. И люди забросили водопровод”.
По действующим сейчас правилам товарищества, трубы на своем участке люди должны ремонтировать сами и не ждать, что эти работы засчитают как общественные. Но часть садоводов продолжают требовать решения всех коммунальных проблем от правления товарищества. Учитывая состояние старых водопроводных труб, конфликт обещает быть долгим.