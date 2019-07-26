Бокс потребовал еще одну страшную жертву

Легковес Сантильян вышел на ринг против 30-летнего уругвайца Эдуардо Абреу и отбоксировал вничью. Уже к четвертому раунду Сантильян дрался с окровавленным лицом. После боя он потерял сознание.

«При поступлении в больницу у Сантильяна случилась почечная недостаточность, и он впал кому. У него был отек мозга, он так и не пришел в сознание», – заявила Грациэлла Оллоко, врач Hospital Agudos San Felipe, где находился боксер.

Бой Сантильян – Абреу прошел в один день с поединком Дадашев – Матиас. Дадашев спустя три дня умер в одной из больниц Мэриленда также от отека мозга.