Пт, 26.07.2019
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Бокс потребовал еще одну страшную жертву

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

B Буэнос-Айресе умер 23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян

Легковес Сантильян вышел на ринг против 30-летнего уругвайца Эдуардо Абреу и отбоксировал вничью. Уже к четвертому раунду Сантильян дрался с окровавленным лицом. После боя он потерял сознание. 

«При поступлении в больницу у Сантильяна случилась почечная недостаточность, и он впал кому. У него был отек мозга, он так и не пришел в сознание», – заявила Грациэлла Оллоко, врач Hospital Agudos San Felipe, где находился боксер. 

Бой Сантильян – Абреу прошел в один день с поединком Дадашев – Матиас. Дадашев спустя три дня умер в одной из больниц Мэриленда также от отека мозга. 

На профессиональном ринге аргентинец провел 27 боев, в которых одержал 19 побед (8 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений (два — нокаутом), еще два поединка завершились вничью.

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