Пт, 26.07.2019
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Видео: игроки "Арсенала" стали жертвами вооруженного ограбления

Arsenali jalgpallurid Sead Kolasinac (vasakul) ja Mesut Özil.

ФОТО: Nigel French / PA Wire/PA Images

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил стал жертвой вооруженного нападения.

По информации Sports.ru, немец и его партнер по команде Сеад Колашинац передвигались на автомобиле по северной части Лондона, когда на них напала банда на скутерах. Лица преступников были скрыты шлемами. Видеокамеры зафиксировали, что в руках одного из нападавших был нож. 

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан, с персоналом которого он был знаком, а Колашинац попытался дать отпор грабителям.  

Прибывшая на место полиция получила показания игроков, а также персонала ресторана. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, в данный момент расследование продолжается, по данному факту не удалось никого арестовать.

Согласно заявлению «Арсенала», игроки не пострадали.

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