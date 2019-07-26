Видео: игроки "Арсенала" стали жертвами вооруженного ограбления

По информации Sports.ru, немец и его партнер по команде Сеад Колашинац передвигались на автомобиле по северной части Лондона, когда на них напала банда на скутерах. Лица преступников были скрыты шлемами. Видеокамеры зафиксировали, что в руках одного из нападавших был нож.