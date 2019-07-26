Стало известно о муках погибшего на ринге российского боксера

Отмечается, что врач, проводивший Дадашеву операцию, заключил, что спортсмен пережил инсульт прямо во время поединка. «Испытывая страшную, нечеловеческую боль», боксер продолжил драться. «Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», — говорится в сообщении.

Дадашев проиграл Матиасу, а после боя в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.