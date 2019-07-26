Пт, 26.07.2019
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  • Стало известно о муках погибшего на ринге российского боксера

Стало известно о муках погибшего на ринге российского боксера
Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой

Максим Дадашев

ФОТО: Marcel Thomas / ZUMAPRESS.com

Российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса.

Отмечается, что врач, проводивший Дадашеву операцию, заключил, что спортсмен пережил инсульт прямо во время поединка. «Испытывая страшную, нечеловеческую боль», боксер продолжил драться. «Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», — говорится в сообщении.

Дадашев проиграл Матиасу, а после боя в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) изучит боксерский поединок, который привел к смерти Дадашева. Также расследование обстоятельств произошедшего планирует провести Федерация бокса России.

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