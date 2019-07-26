Эстонка о встрече с волком: секунда - и зверь впился мне в лицо

Кайе Наппир встречала журналистов в солнечных очках, с левой стороны лба - большая повязка. У глаза рана размером около 5,5 см, на веке и брови - кровоподтеки. Поэтому женщина не захотела показывать общественности свое, но, тем не менее, она согласилась сфотографироваться со спины.

Живописные окрестности

Событие, которое не на шутку напугало эстонку и ее двухлетнего пса по кличке Бруно, произошло на хуторе Пыдракуузику (полуостров Тахкуна, Хийумаа), который расположен примерно в километре от Балтийского моря. Вокруг густой сосновый лес и много черники. К хутору ведет гравийная дорога. Все вместе смотрится весьма живописно.

Вчера к полудню собака, которая еще вчера утром не осмеливалась одна выходить на улицу, стала куда решительнее. Она уже деловито лаяла на репортера и фотографа Postimees. В какой-то момент Бруно это наскучило, и пес, разлегшись на траве, стал себя лизать. «Это помесь лабрадора и кого-то еще», - отозвалась Наппир о Бруно.

Собачья будка огорожена изгородью из сетки высотой 170 см. Но сам участок окружен широким забором, через который легко может пролезть волк. Вспоминая произошедшее, Наппир признала, что даже не сразу поняла, как событие принято такой кровавый поворот.

Невыносимая боль

«Пес скулил за дверью. Он делал это как-то смешно, издавал такой звук, который я ранее от него не слышала. Такой вопль, как крик о помощи. Когда я проснулась, то сразу же поняла, что что-то не так. Бруно пошел на улицу примерно за полчаса до того, как я легла спать, а глубокой ночи еще не было. Когда я открыла дверь террасы, моя собака быстро прошмыгнула внутрь и затем тот, кто был за дверью - я думаю, это волк, поскольку не знаю, кто еще в округе мог бы охотиться на собаку - тут же бросился мне на лицо. Он хотел напасть на мою собаку, но на его пути оказалась я», - вспоминает пострадавшая, которая ранее не встречалась с волками.

По ее словам, боль была невыносимая: «Ужасно больно». Женщина понятия не имеет, в какой момент агрессивное животное покинуло ее дом. «Все было в крови. Я просто стала убирать за собой. Еще осмотрела собаку. Не было мысли выглянуть в окно и узнать, что происходит за дверью. Это был настоящий шок», - признается Наппир.

Эстонка никого не позвала на помощь: «Я ничего не предприняла. Лишь привела себя в порядок, наклеила пластыри. Утром ко мне так и так должна была прийти знакомая, я ей позвонила и она отвезла меня в отделение неотложной помощи».