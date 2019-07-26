Ответственность за нападение на эстонских военных в Мали взяла местная структура Аль-Каиды

Соответствующее сообщение «Нусрат аль-Ислам» опубликовала накануне через средства массовой информации вместе с фотографиями лиц, которые, по ее утверждению, совершили нападение на базу, передает Rus.ERR .

Напомним, что 22 июля заминированная машина, в которой находились террористы-смертники, взорвалась у ворот французской военной базы в Гао на северо-востоке Мали. На базе служат военные из Мали, Франции и Эстонии. В результате нападения, помимо малийцев и французов, пострадали шесть эстонских военнослужащих.