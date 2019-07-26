Мадис Михкельс завоевал второе золото на Европейском Oлимпийском фестивале

Эстонский велосипедист Мадис Михкельс выиграл вторую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку — он победил в групповой гонке, передает rus.err.ee.
Михкельс завершил групповую велогонку с результатом 1 час, 49 минут и 24 секунды. В финале он обогнал итальянца Дарио Игоря Беллетта и словацкого гонщика Мартина Сврчека.
Четвертое место занял Алек Сегарт из Бельгии, пятое — россиянин Константин Аладашвили и шестое — британец Финли Ксавье Пикеринг.
Pанее Мадис Михкельс выиграл золото в индивидуальной велогонке с раздельным стартом.