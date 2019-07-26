Пт, 26.07.2019
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Мадис Михкельс завоевал второе золото на Европейском Oлимпийском фестивале

Madis Mihkels.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Эстонский велосипедист Мадис Михкельс выиграл вторую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку — он победил в групповой гонке, передает rus.err.ee.

Михкельс завершил групповую велогонку с результатом 1 час, 49 минут и 24 секунды. В финале он обогнал итальянца Дарио Игоря Беллетта и словацкого гонщика Мартина Сврчека.

Четвертое место занял Алек Сегарт из Бельгии, пятое — россиянин Константин Аладашвили и шестое — британец Финли Ксавье Пикеринг.

Pанее Мадис Михкельс выиграл золото в индивидуальной велогонке с раздельным стартом.

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