Непредсказуемые ситуации

Готовился фестиваль 2008 года. Уже были напечатаны буклеты, плакаты, флайеры – и вдруг в августе приходит сообщение, что умер исполнитель главной роли в спектакле Театра на Малой Бронной «Много шума из ничего», сделать ввод невозможно. Найти спектакль, который встал бы на площадку, предназначенную для другой постановки, весьма проблематично. Да и время неподходящее – все театры возвращаются из отпуска, у всех сверстаны планы.

«Выручил Театр-студия Сергея Женовача, с которым у нас сложились добрые отношения, он нравился нашей публике, а его спектакль «Игроки» помещался на площадке Salme», – рассказывает директор фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» Светлана Янчек.

На мой взгляд, это был один из лучших спектаклей по пьесе «Игроки» из всех, которые я видела, а видела я много. Молодые актеры играли историю воспитанных, образованных, имеющих связи и возможности мальчиков, которые не хотели трудиться и желали получить всё и сразу, не важно, каким путем». В зале сидели такие же молодые зрители. Быть может, история хороших мальчиков, оказавшимися абсолютно беспринципными шулерами, кого-то заставила задуматься.

На том же фестивале был показан спектакль «Рассказ о счастливой Москве», который принёс премию «Золотая Маска» режиссеру Миндаугасу Карбаускису и актрисе Ирине Пеговой. В связи с этим спектаклем случилась любопытная история, не имевшая отношения к театру как к таковому.

«Рассказ о счастливой Москве» играли в Театре NO 99, который делил здание с министерством обороны. Подсобных помещений там очень мало, а участников спектакля довольно много. Организаторы долго искали место, куда можно было посадить актрису Марию Кленскую, которая синхронно переводила спектакль. Театр NO 99 предложил комнату на верхнем этаже.

Работники фирмы, обслуживающей синхронный перевод, начали тянуть провода, подключать аппаратуру, наушники, микрофон, устанавливать экран, поскольку переводчица должна видеть спектакль.

«Вдруг является группа представителей министерства обороны, нас вызывают в дирекцию театра и просят дать объяснение, какую аппаратуру мы устанавливаем на крыше Театра NO 99. Конечно, все разъяснилось, но нам строго указали, что в следующий раз надо предупреждать о проведении такого рода работ», – вспоминает Светлана Янчек.

Зрительская история

В программу фестиваля входил и спектакль литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса «Вишневый сад». Заметим, продолжительностью почти шесть часов, не каждый выдержит. К финалу треть публики покинула зал. Отчасти это было связано с тем, что к окончанию спектакля городской транспорт уже прекратил работу. Меж тем «Вишневый сад» сыграли два раза – зрители, которые остались до финала, выходили из зала совершенно потрясенные.

На следующий день было обсуждение в Таллиннском университете. Собрались создатели спектакля, студенты, любители театра. Вопросы, ответы – все как обычно. Вдруг поднимается мужчина лет тридцати и заявляет: «Я не понимаю, о чем вы говорите». Немая пауза. Он продолжает: «Я вам расскажу свою историю. Я – водитель-дальнобойщик. Вчера возвращаюсь из рейса, и жена говорит, что купила нам билеты на «Золотую Маску», вечером идем в театр. Пошел только из любви к жене. Я вообще хожу в театр только ради нее. После первого действия предложил уйти: пойми, дорогая, устал после рейса. Но жена уговорила остаться. А дальше я смотрел спектакль с огромным удовольствием!». Он пришел на обсуждение только потому, что хотел сказать актерам: ничего лучше в театре раньше не видел и никогда прежде не испытывал такого сильного потрясения от искусства. При этом он мало что понимал из рассуждений о Чехове, о методах работы и пр. Человек воспринимал спектакль как обыкновенный зритель, и Някрошюс, скажем прямо, очень непростой режиссер, оказался ему интересен и понятен.