Более 30 предприятий ветряной энергетики хотят переговоров с правительством

В своем предложении Союз ветряных технологий отмечает, что только в Вирумаа из-за судебных споров с государством приостановлено развитие четырех парков: ветряной парк Айду с мощностью 100 МВт, ветряной парк Варья — 140 МВт, ветряной парк Пяйте-Вайвина — 75 МВт, ветряной парк Вайвара — 333 МВт. При их готовности в совокупности мощность парков составит 648 МВт, в то же время как мощность новой сланцевой электростанции Аувере составляет 300 МВт.

«В ситуации, когда Эстония приняла цель по увеличению производства восстанавливаемой энергии до 25 процентов к 2020 году и к 2030 году до 50 процентов от конечного потребления, нельзя достигнуть заявленных целей без вклада ветряной энергии», - отмечается в предложении, направленном в правительство.

По словам руководителя Союза Ханса Тейва, получившая большое общественное внимание приостановка работ в ветряном парке Айду несколько оставила в тени тот факт, что речь в действительности идет о гораздо более широкой проблеме и тормоз нажат в отношении развития всех ветряных парков, застройщиками которых являются частные предприятия. «У Эстонии открылось редчайшее окно возможностей по достижению целей в сфере восстанавливаемой энергии, а также для предложения остающимся без работы специалистам сланцевой энергетики нового и чистого будущего, но чья-то невидимая рука сдерживает этот процесс», - добавляет он.

Издание Eesti Päevaleht написало, что правительство выстраивает целый ряд крупных проектов для исполнения климатических целей, которые в следующие десять лет значительно повлияют на жизнь в Эстонии и подмечает, что одним из них может стать проект новых радаров для сил обороны. «До правительства донесли и ту мысль, что т.н. климатическими деньгами можно увеличить возможности радаров сил обороны без задействования расходов на оборону», - отмечает газета.

Союз ветряных технологий заявляет, что главным препятствием для развития ветряных парков послужило постановление министра обороны Ханнеса Хансо от 10 апреля 2016 года, согласно которому стала действовать т.н. нулевая толерантность в отношении любых строений, возведение, расширение или перестройка которых может уменьшить работоспособность какого-либо радара. «Насколько известно, ни в одном другом государстве подобные решения не принимались без публичного обсуждения и экономического анализа, и вот от узкого ведомственного взгляда родилось постановление, которое блокировало целую отрасль экономики. Безопасность государства и для подписавшихся является неоспоримым приоритетом, но для ее достижения есть и более эффективные решения, нежели появившееся в тиши кабинетов четырехстраничное постановление, которое исключает любые строительные работы, попадающие в радиус действия какого-либо радара», - отмечается в предложении о переговорах.

Также Союз разъясняет то, как приостановка развития ветряной энергетики наносит ущерб безопасности Эстонии, ее энергетической безопасности, имиджу государства и предпринимательской среды, а также и доходной базе государства, и приводит к росту социальных расходов.

Также в письме указывается на то, что подписавшиеся заключили 8 июля с профсоюзами Ида-Вирумаа Соглашение о совместных намерениях, в котором сообщается о реальной возможности начать в Ида-Вирумаа производство ветряков мультимегаватт-класса уже этой осенью и поэтапное предложение по созданию конкурентоспособных рабочих мест в энергосекторе.

Союз ветряных технологий объединяет тех, кто занимается развитием и производством в сфере ветряной энергетики а также разделяют видение, что через развитие технологий и инновации возможно сделать ветряную энергетику экономически конкурентоспособной альтернативой фоссильным видам топлива. Объединение налаживает сотрудничество предприятий и частных лиц, работающих в сфере ветряной энергетики для развития технологий по производству электричества из ветра. Также Союз объединяет и представляет интересы своих членов в диалоге с государственными учреждениями и общественностью.