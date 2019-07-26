Пт, 26.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Александр Брокк грозит заблокировать строительство госгимназии в Нарве

Александр Брокк грозит заблокировать строительство госгимназии в Нарве

Александр Брокк.

ФОТО: Ilja Smirnov

Нарвский бизнесмен Александр Брокк угрожает через суд воспрепятствовать началу строительства госгимназии в приграничном городе, потому что стройка сделает невозможным продолжение бизнес-деятельности в принадлежащих ему гаражах рядом с новым учебным заведением.

Заброшенные здания на выбранном для госгимназии участке в Нарве было решено демонтировать, но в десяти метрах от них расположены принадлежащие фирме Nakro гаражи, в которых осуществляется техническое обслуживание больших автомобилей, сообщает Rus.ERR со ссылкой на своего нарвского корреспондента.

«Представьте себе, что на расстоянии десяти метров начнут демонтировать трехэтажное здание. Как в таких условиях продолжать работу в гаражах? Как мы попадем на свою территорию, если единственная подъездная дорога и инженерные сети проходят через участок [госгимназии]?» - недоумевает Брокк, добавляя, что фактически их работа будет заблокирована.

Бизнесмен согласен перенести свою деловую деятельность в другое место при условии, что город предоставит ему другой участок, однако если к соглашению с горуправой прийти не удастся, он намерен заблокировать стройку через суд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ