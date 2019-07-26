Александр Брокк грозит заблокировать строительство госгимназии в Нарве

Нарвский бизнесмен Александр Брокк угрожает через суд воспрепятствовать началу строительства госгимназии в приграничном городе, потому что стройка сделает невозможным продолжение бизнес-деятельности в принадлежащих ему гаражах рядом с новым учебным заведением.
Заброшенные здания на выбранном для госгимназии участке в Нарве было решено демонтировать, но в десяти метрах от них расположены принадлежащие фирме Nakro гаражи, в которых осуществляется техническое обслуживание больших автомобилей, сообщает Rus.ERR со ссылкой на своего нарвского корреспондента.
«Представьте себе, что на расстоянии десяти метров начнут демонтировать трехэтажное здание. Как в таких условиях продолжать работу в гаражах? Как мы попадем на свою территорию, если единственная подъездная дорога и инженерные сети проходят через участок [госгимназии]?» - недоумевает Брокк, добавляя, что фактически их работа будет заблокирована.
Бизнесмен согласен перенести свою деловую деятельность в другое место при условии, что город предоставит ему другой участок, однако если к соглашению с горуправой прийти не удастся, он намерен заблокировать стройку через суд.