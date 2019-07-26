Рейтинги партий: EKRE сохраняет второе место, опережая центристов

Если по данным последнего опроса Партию реформ поддерживает 35 процентов опрошенных, то поддержка EKRE выросла до 19 процентов. С конца мая рейтинг и EKRE, и Партии реформ вырос на 4 процента.

Популярность Центристской партии в течении трех последних месяцев удерживается на уровне 15 процентов, рейтинг Социал-демократической партии остается стабильным на уровне 11 процентов. На пятом месте «Ээсти 200» - 8 процентов, на шестом "Отечество" - 7 процентов. При этом «Эстония 200» с конца мая потеряла три, а "Отечество" один процент поддержки.

"Рейтинг популярности по-прежнему возглавляет Партии реформ. Хотя в течение последнего месяца эта партия была полностью в тени, ей удалось сохранять крепкое первенство — Партия реформ является крупнейшей оппозиционной, которую поддерживают и те, кому не нравится нынешнее правительство",- сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог.

"Суммарная поддержка коалиции немного выросла, и это произошло за счет роста рейтинга EKRE, прочно удерживающей второе место. Руководство EKRE в последние недели прочно занимало внимание СМИ, другие партии выступали лишь в роли комментаторов высказываний EKRE", - сказал Воог.

Популярность Центристской партии, по словам Воога, остается низкой, и ситуацию не смог восстановить рейтинг партии среди неэстонцев и таллиннцев. "Соцдемы удерживают четвертое, а "Отечество" и «Ээсти 200» делят 5-6 места, что и делали последние два месяца. Эти три партии по-прежнему отчетливо остаются в тени других",- сказал Воог.