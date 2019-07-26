Черная пятница: ни рекордов, ни полуфиналов

В Южной Корее продолжается чемпионат мира по плаванию. Сегодня на дорожки вышли три эстонских спортсмена: Даниэль Зайцев, Крегор Зирк и Алекса Голд.
Лучший результат из троицы наших спортсменов показал Крегор Зирк (52.92), занявший 23-е место при 77 участниках на дистанции 100 метров батерфляем. Победителю квалификации, американцу Калебу Дресселу он проиграл 2,7 секунды. Проиграл Дресселу и Даниэль Зайцев (22.46) на дистанции 50 метров вольным стилем. Проигрыш Зайцева америкнацу составил 0,97 секунды. В итоговом протоколе Зайцев занял 28-е место.
Живущая в США Алекса Голд на дистанции 200 метров на спине заняла 32-е место, показав время 2:15.24. Победительнице квалификации, Реган Смит, Голд уступила 9,23 секунды.