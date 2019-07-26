Экипаж захваченного на Украине российского танкера прибыл на родину

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по «Керченскому делу». «Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов», - подчеркнул он.

По его словам, перед заходом в порт был оформлен разовый переход, и в этот же день судно пришвартовалось у судоремонтного завода в порту Измаил. На следующее утро туда пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия. Представители прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства.

«Всё было мирно, разрешали связываться с родными», - добавил Дробязко, подчеркнув, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

По его словам, команда танкера работает по контракту «на перегон для постановки судна на ремонт» и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года. В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Старший механик российского танкера Сергей Карпов также заявил РИА «Новости», что поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», - добавил он.

По его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал. «Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели - все серьезно. <...> Нормально себя вели, напряжения никакого не было», - сказал Карпов.

25 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера, который раньше назывался Neyma и якобы принимал участие в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После этого российские владельцы изменили название танкера на Nika spirit.