Строительные гиганты больно обожглись на строительстве Дома правосудия в Таллинне

Как и Тяхт, он отметил, что роковым стал большой рост цен, который не смогли учесть. Также в процессе прекратили существование многие субподрядчики. А те, кто остался, просили за последние работы, например, внутреннюю отделку, уже больше, чем изначально было определено при заключении договора с заказчиком: «Но за все же отвечает генеральный подрядчик».

Руководитель предприятия Astlanda Ehitus Каупо Колсар. ФОТО: Рауль Меэ

Кроме того, он признал, что Дом правосудия был сложным объектом и с технической стороны: «Не имея организованной площадки, нам нужно было вырыть огромную яму. Перекрыть улицу Лубья нам не разрешили, поскольку в это же время шел ремонт улицы Гонсиори». Именно отсюда начали расти расходы по управлению и организации стройплощадки.

Многие издания и, прежде всего, Postimees, неоднократно писали о том, как на этом объекте использовали незаконную иностранную рабочую силу с Украины, которую время от времени ловили.

«Скажем так, принимая господряд, ты вписываешь в бюджет определенный оптимизм, надеясь на то, что вдруг получится проще»,- сказал Колсар. В то же время, по его словам, эти ошибки учтены и больше такого оптимизма в бюджетных планах не будет.

Кроме Дома правосудия проблемы возникли и с еще парой объектов. Поэтому в 2018 году пришлось смириться с ущербом в 2,3 миллиона евро. Правда, в итоге чистая прибыль составила 2,4 миллиона евро, но это, прежде всего, благодаря грамотной бухгалтерии. Например, с «отдельной корректировки» фирма заработала 1,9 миллиона евро. По словам Колсара, это означает, что отложные при передаче более ранних сложных объектов гарантийные деньги сохранились (образно говоря, дом построили, а риски не реализовались – ред.) и их перевели в доходную базу.

Объемы строительства на историческом пике В прошлом году наши строительные фирмы построили объектов дома и за границей более чем на три миллиарда евро, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Это означает, что год стал рекордным для строительного рынка – впервые был преодолен уровень бума 2007 года. У большинства крупных строительных фирм был самый мощный за все времена оборот. В то же время, в прошлом году количество разрешений на строительство жилых помещений начало сокращаться, что позволяет предсказать определенное охлаждение рынка. Прибыльность строительных фирм ограничивает и нехватка рабочей силы, а также растущее давление со стороны зарплат. Как выясняется на примере Rand ja Tuulberg и Astlanda, на непредсказуемом рынке опасаются брать крупные господряды, поскольку угроза оказаться в минусе очень велика. Данные первого квартала этого года показывают, что объем строительства вырос на пять процентов. Будет ли в этом году преодолен рекорд прошлого года, пока предсказывать рано. Союз строительных предприятий подсчитал, что бум прошел, и в этом году объем строительства будет скорее умеренно сократится.