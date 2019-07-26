Фото: красочная квартира у пляжа Штромка ждет новых хозяев

Очень милый дом, общей площадью 53,3 квадратных метра, находится в нескольких сотнях метров от пляжа Штромка и с другой стороны окружен лесопарком Мериметса. Эта дивная квартира подойдет как молодой семье, так и наслаждающейся отдыхом на пенсии паре, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже, ее окна выходят на густую растительность. Уютная и красочная квартира, несмотря на свои размеры, имеет хорошую планировку. Коммунальные платежи не должны быть большими, в зимние месяцы они не будут превышать 150 евро.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть также кладовая. Парковаться можно как на улице перед домом, так и во дворе.