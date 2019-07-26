С ДЕТЬМИ В СТОКГОЛЬМЕ: 10 СОВЕТОВ

Стокгольм словно создан для детей. В городе маленьких туристов ждут многочисленные достопримечательности и места отдыха и досуга со специальными детскими программами и мастер-классами. Кроме того, если вы уже присоединились к программе для постоянных клиентов Club One, то во многих местах вам полагаются скидки.
1. Сказочный мир
Детский культурно-развлекательный центр «Юнибаккен» находится в Стокгольме, на живописном острове Юргорден. На вилле «Курица» можно пошалить вместе с Пеппи Длинныйчулок или поиграть с Анникой и Томми. Детей тепло встретят и другие сказочные персонажи Скандинавии: Муми тролли, старик Петсон, кот Финдус и многие другие. Сказочный поезд провезёт вас по миру рассказов Астрид Линдгрен. В разгар сезона желающих прокатиться на поезде очень много, и очереди могут растянуться. Ожидая своей очереди, можно сходить в книжный магазин или в театр, а в местном кафе можно отведать невероятно вкусной свежеприготовленной выпечки.
2. Этнографический комплекс
В десяти минутах ходьбы от «Юнибаккена» находится музей под открытым небом «Скансен». Основанный в 1891 году Артуром Хазелиусом, музей является старейшим из подобных музеев в Европе. В «Скансен» насчитывается более 150 исторических построек, старейшие из них относятся к XIV веку. Вокруг строений времён XVIII и XIX века снуют и хлопочут «хозяева», одетые в соответствующую одежду, демонстрируя уклад жизни того времени.
При музее открыт зоопарк, в котором обитает более 70 видов животных и детский зоопарк, где можно можно погладить кроликов и ягнят. Здесь также есть кукольный театр, аквариум, карусели, цирк, табачный музей, ремесленные мастерские и магазинчики.
3. Шведский музей естествознания
Оказавшись в Стокгольме в ненастный день, от дождя можно спрятаться в Шведском музее естествознания, в котором дети узнают, как выглядели динозавры и каким образом менялась жизнь на Земле в течение миллионов лет. В стенах музея также открыты экспозиций о климате и природе Швеции, о развитии человека, о полезных ископаемых, о нелегальной торговле и о многом другом.
При музее также работает крупнейший в Швеции кинотеатр и планетарий под названием «Космонова», где посредством технологии IMAX демонстрируется потрясающие научные фильмы в формате 3D. На внутреннем дворе для малышей предусмотрена детская площадка, а также их ждут неожиданные и приятные сюрпризы.
4. Стокгольмский музей техники
Самый большой технический музей в Швеции полон интерактивных экспозиций. Вас ждёт захватывающее и насыщенное открытиями путешествие от зарождения промышленности до идей, которые ещё не воплощены в реальность. В музее можно попробовать рисовать взглядом или создать музыкальное произведение, а также посетить любительскую радиостанцию. Здесь также можно самостоятельно проводить опыты и смотреть, как же на самом деле всё работает!
Наиболее популярными экспозициями музея являются зона рудников и модель железной дороги в масштабе 1:87, построенная в 1950 году. Бесспорный лидер по посещаемости – выставка, посвящённая компьютерным играм и истории их развития под названием «Play Beyond Play». Выставка занимает площадь 1000 квадратных метров.
С 17 июля открыта новая временная выставка, которая знакомит посетителей с историей развития робототехники. Среди экспонатов есть созданный в XVI веке прототип современных роботов, персонаж кинофильма «Терминатор», высокотехнологичный андроид и многие другие человекоподобные машины.
5. ABBA
Даже если ваши дети никогда не слышали о квартета ABBA, вы должны отвести их в музей, посвящённый самой известной шведской поп-группе! В музее аккуратно хранятся сценические костюмы и инструменты музыкантов, золотые пластинки, записи и многое другое. Воссоздана также студия записи.
Музей представляет собой интерактивную выставку, которая предлагает каждому посетителю почувствовать себя пятым участником популярной группы, смиксовать песню и даже посидеть за штурвалом того самого вертолета, который изображён на обложке альбома «Arrival».
Самый потрясающий аттракцион в музее – это сцена, на которую посетители могут выйти вместе с полноразмерными голограммами участников группы и спеть песню «Мама мия» так громко и так фальшиво, как им захочется. Это уж точно не оставит равнодуным ни одного члена семьи.
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6. Музей-корабль
В 1626 году король Густав II Адольф отдал приказ о строительстве огромного по меркам того времени корабль, который стал бы наглядной демонстрацией военной мощи Швеции. Строительство корабля «Ваза», заняла около двух лет, и по завершении королю был представлен великолепный трёхмачтовый парусник. На несчастье, он получился невероятно неустойчивым. Неудивительно, что в августе 1628 года, отправившись в своё первое плавание, он пошёл ко дну, успев дать лишь один залп из пушек и пройдя всего 1300 метров.
«Ваза» является единственным в мире сохранившимся судном XVII века. Благодаря тому, что сохранилось более 95 процентов первоначальных элементов конструкции, а также сотнями резных скульптур, корабль является уникальной художественной ценностью и одной из популярнейших туристических достопримечательностей мирового масштаба.
В музее не забывают и про юных посетителей. Начать можно с фильма о маленьком поросёнке по имени Линдблом, который отправляется навстречу приключениям на борту «Ваза». После фильма можно отправиться в сам музей и пройти по специальному семейному маршруту.
На шестом этаже музея можно сыграть на симулятор управления кораблём или примерить костюм водолаза многовековой давности – так называемый водолазный колокол.
7. Королевская оружейная палата
Основанная в 1628 году королевская сокровищница – это самый старый музей в Швеции, в котором вы попадёте на своеобразный интерактивный урок по истории Швеции.
Вот уже почти 500 лет в королевской оружейной палате при дворце хранятся предметы, которые когда-то принадлежали шведским монархам. Например, костюм, в который был одет Густав III на роковом для него балу-маскараде в 1792 году, запачканная в грязи одежда Карла XII со времён осады крепости Фредрикстен в 1718 году и рубашка, которую носил Густав II Адольф во время битвы при Лютцене в 1632 году. Своё место в музейной коллекции занимают оружие, доспехи, позолоченная карета, расшитые золотом одежды для королевских бракосочетаний и церемоний коронации. Кроме того, здесь представлены игрушки и одежда, принадлежавшая детям королевской семьи.
Помимо обычных выставок, в музее всегда проходят специальные детские программы. Всей семье будет интересно сходить на экскурсию дворцовой мыши – всё, что понадобится для экскурсии, можно найти в музейном магазине. После путешествия по музею можно заглянуть в комнату для игр и учёбы, где можно порисовать, поиграть и примерить одежду королей, королев и рыцарей.
8. Шведский исторический музей
Шведский исторический музей полон историй, уходящих корнями на тысячи лет назад. Это средоточие артефактов, связанных со средневековым церковным искусством и историей текстиля, и реальных историй о событиях и людях, живших задолго до нас. Нельзя не упомянуть и коллекцию средневекового искусства, и уникальные археологические находки с места одного из наиболее кровопролитных сражений в шведской истории – битвы при Висбю на острове Готланд, произошедшей в 1361 году. Внимания заслуживают экспозиции о жизни викингов и золотая комната, в которой заблестят глаза у каждого посетителя. Не забудьте посетить великолепную Золотую комнату, обставленную великолепными 3000 предметами из золота и серебра.
До весны самая большая в мире экспозиция, посвященная викингам закрыта, но открыт настоящий двор викингов, где можно поиграть, смастерить украшения и приготовить еду времён викингов.
9. Древние мостовые
Старейшая часть Стокгольма (Gamla Stan) – это расположенный на нескольких островах Gamla Stan, история которого уходит в XIII век. Узкие улочки с булыжными мостовыми и разноцветные здания придают этой части города уникальный облик. Если у вас уже рябит в глазах от троллей, вязаных свитеров, лошадок Дала, серебряных украшений, шведских флажков и викингов, то в Gamla Stan полно уютных местечек, где можно полакомиться мороженым, съесть бутерброд, выпить кофе или просто отдохнуть.
В Швеции очень популярны магазины сладостей с бесконечными сортами конфет (по-шведски godis): традиционной шведской солёной солодкой, красно-белыми полосатыми мятными конфетами, гигантскими кремовыми сладостями, которые похожи на кокосовую пастилу, покрытую шоколадом, и огромными полосатыми леденцами на палочке.
10. Стокгольмские парки
В каждом крупном городе стоит заглянуть в местный парк. В Стокгольме парков очень много, и они идеально подходят для детей: они могут побегать, поиграть с мячом, подремать в коляске. Вы сами можете в это время перекусить или выпить чашку кофе.
Огромный парк «Тантолунден» расположенный на Сёдермальме является популярным местом встречи жителей Стокгольма всех возрастов. Они собираются здесь, чтобы поплавать и устроить пикник летом, и покататься на санках зимой. Здесь есть целая система извилистых дорожек, которые кругами поднимаются к самой высокой точке парка, на которой расположена небольшая площадка со скамейками. Парк в районе Эстермальм под названием «Хумлегорден» – это не только большой сад, где можно посидеть на лавочке в тихом месте, устроить пикник или перекусить готовой едой из близлежащего кафе, но и место для развлечения детей: игровые площадки, квадроциклы и машинки, футбольное поле, место для катания на скейте.
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