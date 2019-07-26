С ДЕТЬМИ В СТОКГОЛЬМЕ: 10 СОВЕТОВ

ФОТО: Tallink

5. ABBA

Даже если ваши дети никогда не слышали о квартета ABBA, вы должны отвести их в музей, посвящённый самой известной шведской поп-группе! В музее аккуратно хранятся сценические костюмы и инструменты музыкантов, золотые пластинки, записи и многое другое. Воссоздана также студия записи.

Музей представляет собой интерактивную выставку, которая предлагает каждому посетителю почувствовать себя пятым участником популярной группы, смиксовать песню и даже посидеть за штурвалом того самого вертолета, который изображён на обложке альбома «Arrival».

Самый потрясающий аттракцион в музее – это сцена, на которую посетители могут выйти вместе с полноразмерными голограммами участников группы и спеть песню «Мама мия» так громко и так фальшиво, как им захочется. Это уж точно не оставит равнодуным ни одного члена семьи.

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ФОТО: Tallink

6. Музей-корабль

В 1626 году король Густав II Адольф отдал приказ о строительстве огромного по меркам того времени корабль, который стал бы наглядной демонстрацией военной мощи Швеции. Строительство корабля «Ваза», заняла около двух лет, и по завершении королю был представлен великолепный трёхмачтовый парусник. На несчастье, он получился невероятно неустойчивым. Неудивительно, что в августе 1628 года, отправившись в своё первое плавание, он пошёл ко дну, успев дать лишь один залп из пушек и пройдя всего 1300 метров.

«Ваза» является единственным в мире сохранившимся судном XVII века. Благодаря тому, что сохранилось более 95 процентов первоначальных элементов конструкции, а также сотнями резных скульптур, корабль является уникальной художественной ценностью и одной из популярнейших туристических достопримечательностей мирового масштаба.

В музее не забывают и про юных посетителей. Начать можно с фильма о маленьком поросёнке по имени Линдблом, который отправляется навстречу приключениям на борту «Ваза». После фильма можно отправиться в сам музей и пройти по специальному семейному маршруту.

На шестом этаже музея можно сыграть на симулятор управления кораблём или примерить костюм водолаза многовековой давности – так называемый водолазный колокол.

ФОТО: Tallink

7. Королевская оружейная палата

Основанная в 1628 году королевская сокровищница – это самый старый музей в Швеции, в котором вы попадёте на своеобразный интерактивный урок по истории Швеции.

Вот уже почти 500 лет в королевской оружейной палате при дворце хранятся предметы, которые когда-то принадлежали шведским монархам. Например, костюм, в который был одет Густав III на роковом для него балу-маскараде в 1792 году, запачканная в грязи одежда Карла XII со времён осады крепости Фредрикстен в 1718 году и рубашка, которую носил Густав II Адольф во время битвы при Лютцене в 1632 году. Своё место в музейной коллекции занимают оружие, доспехи, позолоченная карета, расшитые золотом одежды для королевских бракосочетаний и церемоний коронации. Кроме того, здесь представлены игрушки и одежда, принадлежавшая детям королевской семьи.