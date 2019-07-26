Пт, 26.07.2019
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Жена Павла Мамаева продает имущество находящегося в заключении мужа

Алана Мамаева,

ФОТО: Sergei Karpukhin / Sergei Karpukhin/TASS

Поузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отбывающий заключение, может больше не увидеть свой люксовый внедорожник, передает championat.com.

Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

В своём «Инстаграме» она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.

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