Жена Павла Мамаева продает имущество находящегося в заключении мужа

Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

В своём «Инстаграме» она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.