Как полиция Венеции избавляется от лишних туристов

Согласно правилам поведения в Венеции, туристов могут наказать за то, что они сидят или лежат перед магазинами, историческими памятниками и мостами, ходят по улицам без рубашки или в купальных костюмах, а также купаются или плавают в исторических каналах, пишет turizm.ru. Ограничения являются продолжением кампании #EnjoyRespectVenezia, представленной прошлым летом. Она запрещала гостям мусорить, устраивать пикники в общественных местах, слишком долго останавливаться на мостах и ​​кататься на велосипедах по городу.

Один из последних эпизодов произошел недавно с двумя туристами из Берлина. Путешественники присели на ступеньки знаменитого моста Риальто и достали переносную плитку, чтобы приготовить себе горячий кофе. Однако один из прохожих сообщил об этом полиции. В результате туристы были оштрафованы в размере 950 евро за непристойное поведение. Представители власти также обязали немецких гостей покинуть Венецию в кратчайшие сроки. Позднее местные чиновники подтвердили, что это был 40-й аналогичный случай.

Еще одно строгое правило касается распития спиртного. Употребление алкоголя на улицах Венеции запрещено с 20.00 до 08.00, а групповые праздники, например, девичники и мальчишники, разрешены только на открытом воздухе в течение дня или в выходные дни. За незначительные нарушения правил налагаются штрафы от 25 евро, более серьезные правонарушения караются от 500 евро.

Большая популярность Венеции среди туристов беспокоит городские власти, которые стремятся защитить местные памятники. После того, как в июне круизное судно потерпело крушение в доках канала Джудекка, мэр призвал ЮНЕСКО включить город в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.