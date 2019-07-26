Сенат США заявил о попытках РФ взломать избирательные системы по всей стране

Во время президентских выборов 2016 года в США российские хакеры пытались взломать избирательные системы во всех 50 штатах страны. Это следует из доклада Комитета Сената по разведке, первый том которого был опубликован в четверг, 25 июля, на сайте Комитета под названием "Усилия России, направленные против избирательной системы".

Документ был обнародован спустя всего сутки после того, как бывший спецпрокурор по России Роберт Мюллер повторно дал подробные показания в Конгрессе относительно итогов своего расследования о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года и возможных связях победившего в них кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Кремлем, пишет DW.com. Во время этого заседания Мюллер предупредил, что Россия и другие страны, вероятно, планируют провести аналогичную кампанию вмешательства в выборы 2020 года.

Масштабы вмешательства РФ в американские выборы

Судя по результатам доклада Комитета Сената по разведке, масштабы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года оказались крупнее, чем до сих пор предполагалось, сообщает газета The New York Times. По мнению авторов доклада, уровень активности (российских хакеров), направленной против государственной избирательной системы США, был тогда беспрецедентным.

"Правительство России напрямую руководило этой широкомасштабной деятельностью, которая началась в 2016 году и продолжалась как минимум до 2017 года и была направлена против избирательной системы США на локальном уровне и уровне штатов", - говорится в докладе. При этом в документе отмечается, что "Комитет по разведке не нашел свидетельств того, что данная кампания привела к фальсификации отданных голосов или манипуляции избирательными компьютерами".

В то же время в докладе указывалось, что российские хакеры были в состоянии удалить или подделать данные голосования в базе избирательных данных штата Иллинойс. Однако комитет не нашел доказательств того, что они действительно это сделали.

Засекреченные данные доклада Комитета Сената по разведке

При этом многие выдержки из доклада, в том числе некоторые ключевые выводы, по настоянию разведывательных служб США остались засекречены. Кроме прочего, речь идет о рекомендациях руководству штатов по улучшению безопасности избирательной системы. Поскольку многие штаты из-за отсутствия финансирования на обновление избирательного оборудования или по иным причинам до сих пор остаются крайне уязвимыми для хакеров, Комитет в целях безопасности решил не публиковать в открытом доступе их конкретные болевые точки, а все штаты были названы по кодовым номерам.