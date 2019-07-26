ФОТО: Digitark

Нерадостная новость для владельцев игровых консолей: мобильные игры сейчас занимают подавляющую часть рынка видеоигр. В прошлом году почти половина заработанной на нем прибыли пришлась на игры, созданные для смартфонов и планшетов, пишет Харди Кеэрутая в техноблоге Digitark.

В прошлом игры для смартфонов были отделены от компьютерных игр, но с появлением Fortnite границы начали исчезать. Кое-какие из представленных здесь игр доступны для консоли и компьютера, однако большая часть – только для смартфонов. Козырная карта телефонных игр – это возможность играть в них где угодно.

Alto’s Odyssey

Если вам понравилось Alto’s Adventure, вы полюбите и Alto’s Odyssey. Продолжение бесконечного спуска сноубордиста выглядело стильно и, вероятно, вызывало тяжелую зависимость. На этот раз персонаж – сэндбордист, который проходит через бесконечные песчаные дюны.

Как и в оригинальной версии, он стремится двигаться как можно дольше, избегая столкновений с острыми камнями. Принимая вызовы и набирая очки, крутя сальто и скользя по труднопроходимым местам, вы проведете время азартно. В Odyssey придумали новый трюк – wall ride, то есть взлет на стену. Это и трюк, и возможность получить доступ к более высоким уровням.