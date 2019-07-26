Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей

«Грядет социальная катастрофа», – считает владелец Центра опеки Южной Эстонии и член правления Балтийского союза во имя качества социальных услуг Вамбола Сипельгас. По его словам, требования, которые начнут действовать с нового года, приведут к тому, что большая часть нынешних работников по уходу потеряет работу, а пожилых, нуждающихся в помощи, будет некуда пристроить: в дальнейшем у оказывающих услуги работников сферы опеки должна быть квалификация работника по уходу или он должен пройти профессиональную учебную программу определенного уровня или дополнительное обучение.