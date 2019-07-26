Пт, 26.07.2019
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Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей

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ФОТО: Marko Saarm / Sakala

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений. Министерство смотрит на дело иначе, пишет Äripäev.

«Грядет социальная катастрофа», – считает владелец Центра опеки Южной Эстонии и член правления Балтийского союза во имя качества социальных услуг Вамбола Сипельгас. По его словам, требования, которые начнут действовать с нового года, приведут к тому, что большая часть нынешних работников по уходу потеряет работу, а пожилых, нуждающихся в помощи, будет некуда пристроить: в дальнейшем у оказывающих услуги работников сферы опеки должна быть квалификация работника по уходу или он должен пройти профессиональную учебную программу определенного уровня или дополнительное обучение.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе говорит, что у домов призрения есть четыре года, что обучить работников по уходу. По его оценке, те, кто не успеет пройти обучение в срок, просто ленивые.

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