Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений. Министерство смотрит на дело иначе, пишет Äripäev.
«Грядет социальная катастрофа», – считает владелец Центра опеки Южной Эстонии и член правления Балтийского союза во имя качества социальных услуг Вамбола Сипельгас. По его словам, требования, которые начнут действовать с нового года, приведут к тому, что большая часть нынешних работников по уходу потеряет работу, а пожилых, нуждающихся в помощи, будет некуда пристроить: в дальнейшем у оказывающих услуги работников сферы опеки должна быть квалификация работника по уходу или он должен пройти профессиональную учебную программу определенного уровня или дополнительное обучение.
Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе говорит, что у домов призрения есть четыре года, что обучить работников по уходу. По его оценке, те, кто не успеет пройти обучение в срок, просто ленивые.