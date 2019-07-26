Российских лыжников гоняют по норвежским болотам

Группа российских лыжников под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера в рамках подготовки к сезону-2019/20 провела интенсивную тренировку на болоте в норвежском Шушене, передает newsru.com.
"Хочется сказать, что это не развлечение - бега по болоту, эта очень тяжелая тренировка, на которой нужно постоянно контролировать себя", - подчеркнул в комментарии к опубликованной в Instagram видеозаписи лыжник Глеб Ретивых.
"Каждый раз, когда приезжаешь в Норвегию, ты понимаешь, что эта странна создана для лыжных видов спорта. Тут куча маршрутов для бега. Любая дорога превращается в роллерную трассу. Каждый водитель будет терпеливо ждать разделительной полосы, чтобы обогнать тебя. И поэтому каждая победа над этой страной, - это очень тяжелый и трепетный труд", - добавил Ретивых.
Группа Крамера, в которую входят двенадцать лыжников и лыжниц, проводит предсезонный сбор в Норвегии. В рамках сбора также запланировано участие в фестивале по лыжероллерам Blink c 31 июля по 3 августа.