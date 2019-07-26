СМИ: Apple прослушивает голосовые команды пользователей и частные беседы

По данным СМИ, у компании имеются сотрудники в Испании, которые слушают записи на разных языках, в том числе на французском и немецком. По словам источников газеты, это делается для улучшения программного обеспечения электронного голосового помощника Siri. Тем не менее, по данным издания, анализу подвергаются не только прямые запросы Siri, но и частные беседы пользователей.

Прослушивание записей осуществляется через субподрядное предприятие. В свою очередь компания заверила, что все продукты и услуги Apple предназначены для обеспечения безопасности личной информации: лишь пользователь решает, чем и с кем делиться, пишет ixbt.com. Среди аудиозаписей, которые попадают в распоряжение сотрудников, негласно работающих на Apple, оказываются не только поисковые запросы. Из-за ошибок в системе, которые приводят к неправильному запуску микрофона, на записи можно услышать разговоры людей.

По сведениям издания, подавляющее большинство записей начинается с команды, которая запускает Siri.