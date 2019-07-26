В Ласнамяэ пройдет второй фестиваль пирогов

В этот день с 12 до 18 часов участники фестиваля продемонстрируют горожанам в ласнамяэском парке Паэ кулинарное мастерство, представив на суд публики свои оригинальные рецепты сладкой и несладкой выпечки. Также у гостей праздника будет возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района – на фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных народов мира.