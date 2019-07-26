В предстоящее воскресенье в Ласнамяэ пройдет второй Фестиваль пирогов, участие в котором примут как любители, так и профессионалы, сообщила в пятницу BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
В этот день с 12 до 18 часов участники фестиваля продемонстрируют горожанам в ласнамяэском парке Паэ кулинарное мастерство, представив на суд публики свои оригинальные рецепты сладкой и несладкой выпечки. Также у гостей праздника будет возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района – на фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных народов мира.
В течение всего дня будет проходить народное голосование, которое позволит выявить лучший пирог Ласнамяэ, а в конце мероприятия победителя будут ждать ценные призы от организаторов.
Помимо четырех с лишним десятков «вкусных» площадок, фестиваль предложит гостям развлекательную программу и обучающие мастер-классы. В 15 часов ребята из Ласнамяэского молодежного центра пригласят желающих принять участие в соревнованиях по подтягиванию и отжиманию, а некоммерческая организация «Ласнаидея» проведёт увлекательную квест-игру по микрорайону Паэ.