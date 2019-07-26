Писатель, герой войны, дипломат. Он выполнил волю матери

Она не прощала ему поражений.

В фильме есть такой эпизод. Мальчишки издеваются над маленьким Романом, оскорбляют его мать. Вырвавшись из рук мучителей, побитый, он прибегает домой. Нина: «В следующий раз, если при тебе оскорбят твою мать, пусть тебя принесут домой на носилках!». Парафраз жестокого и прекрасного максимализма Спарты: «Со щитом или на щите».

Позже Гари, курсант летной школы, единственным из выпуска не получает офицерское звание. (Во-первых, французским гражданином стал относительно недавно: мать с сыном переехали в Ниццу в 1928 году, а на то, чтобы натурализоваться, ушло еще пять лет. Во-вторых, еврей. Во Франции, как и в Польше, даже в самый канун Второй мировой войны, антисемитизм был весьма распространен.) Но признаться матери, которая так хотела увидеть его с золотистыми нашивками младшего лейтенанта, в реальной причине своего провала он не может. И придумывает миф, будто соблазнил жену своего командира и за это был наказан. Мать в восторге: сын – настоящий Казанова.

Роман (Пьер Нинэ) объясняет матери (Шарлотта Генсбур), почему ему не присвоили офицерское звание. ФОТО: Кадр из фильма

Роман воспитания – воспитание Романа

Фирменный почерк французского кинематографа – точность в отношениях между персонажами, любование их открытым темпераментом, блестящая актерская игра и изысканность картинки. В «Ожидании на рассвете» все это есть. Операторская работа Глинна Спекарта полностью подчинена эмоциональной партитуре картины: суровая темная гамма кадров в Вильно, буйство красок Средиземноморья в эпизодах, действие которых происходит в Ницце, слишком яркая, выжженная палящим солнцем картина Северной Африки, суматошный ритм военных эпизодов.

Фильм во многом следует за сюжетом романа. Но есть одно принципиальное различие, заключенное в том, что искусство слова и визуальное искусство имеют очень разную природу. Лирическая интонация, юмор и обращенная на себя авторская ирония проходят через весь роман; нет не то что страницы – абзаца, где бы они отсутствовали. И такая интонация если и допускает патетику, то лишь в авторских отступлениях, причем и здесь чувствуется какая-то стеснительность, словно Гари (русский душою, как пушкинская Татьяна – несмотря на свою биографию) слишком хорошо помнит реплику Базарова: «Друг Аркадий, не говори красиво».