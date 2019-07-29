Эликсир молодости: как прожить долго и счастливо?

В мире много людей, которые перешагнули порог в 100 лет и прекрасно себя чувствуют. Считается, что все рекорды по возрасту побил врач из Китая Ли Цинъюнь. Он прожил удивительно долгую жизнь, застал несколько эпох и ушел в мир иной в возрасте 256 лет! По легенде, китаец описал свой секрет простыми словами: «Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке». Документально дату рождения (предположительно 1677 год) Ли Цинъюнь подтвердить не смог, поэтому он — неофициальный долгожитель. Сегодня в книге рекордов Гиннеса другое имя — Жанна Кальман. Француженка прожила 122 года!
Как же у них так получилось? Однозначного ответа на этот вопрос не найти. Но вам точно не нужен философский камень, чтобы продлить жизнь. Есть гораздо более реальные и приятные способы жить долго и счастливо! В этой статье гид по путешествиям в Беларуси VETLIVA.RU даст несколько советов, как сохранить молодость и здоровье как можно дольше.
Совет 1: проводите больше времени на природе!
Большинство ученых утверждает, что проводить время на природе очень полезно. Во-первых, снижается риск развития различных заболеваний, во-вторых, появляется больше сил и энергии, а в-третьих — приводится в баланс нервная система. Одно из лучших мест для такого оздоровительного отдыха — это природа Беларуси. На сравнительно небольшой территории идеально сочетаются красивейшие озера и многочисленные леса:
- Березинский биосферный заповедник — уникальный природный заказник. Одно из немногих мест, где одновременно обитают все животные из Большой Европейской Пятерки (рысь, медведь, зубр, лось и волк). Туристам предлагают пройти по экологической тропе среди болот, посетить музей мифологии и Лесной зоопарк;
- Августовская пуща — неповторимый по красоте хвойный массив с чистым природным воздухом. Он раскинулся на территории трех стран — Польши, Беларуси и Литвы. Здесь же находится
- Августовский канал — идеальное место для пешеходных, велосипедных и водных экскурсий;
- Национальный парк «Нарочанский» и «Браславские озера» — это красивейшие и самые крупные озера страны, а всего в Беларуси их насчитывается более 11 тысяч! Не зря ее называют «синеокой». В глубоких и чистых озерах туристы даже могут заниматься дайвингом и изучать подводный мир Беларуси;
- Беловежская пуща — самый древний лес в Европе, который входит в список объектов ЮНЕСКО. Некоторым деревьям-великанам заповедника уже более 600 лет! Здесь живут могучие зубры и другие редкие животные из Красной книги. А еще именно на территории пущи было подписано Беловежское соглашение о распаде СССР в 1991 году!
Совет 2: движение — это жизнь!
О пользе спортивной активности было известно еще с самых далеких времен. Долгожитель У. Бекаров (сейчас ему уже 103 года) говорил: «Вылезайте из машин и ходите пешком». И это не лишено смысла! Современные люди стараются поддерживать физическую форму, посещая фитнес-клубы и тренажерные залы. Но из-за долгой и сидячей работы, поездок на машине и простого желания отдохнуть на диване, в нашей жизни все меньше и меньше спорта. Это срочно надо исправлять! VETLIVA.RU советует:
- ходите больше пешком, прогуливайтесь перед сном;
- совершите удивительную водную прогулку под парусом;
- отправляйтесь в сплав по реке в водном туре «На восток»;
- по возможности смените автомобиль на «зеленый транспорт».
- Поездки на велосипеде поднимают настроение и не сильно утомляют;
- выходите на пикники, проводите время с семьей, играя в волейбол, бадминтон и прочие активные игры.
Совет 3: мы то, что мы едим!
Тамбовский долгожитель Ю. Ксюнин недавно перешагнул отметку в 100 лет и поделился своим секретом: «По утрам холодный душ, а на завтрак — геркулесовая каша (овсянка)». Кажется, что все просто, ведь очень многое зависит от правильного питания. И сервис онлайн-бронирования VETLIVA.RU с этим полностью согласен. Гид по путешествиям советует посетить экскурсии с дегустациями в колоритные агроусадьбы и этнокультурные комплексы Беларуси, где туристам предложат блюда из натуральных продуктов:
- В агроусадьбе «Наносы-Новоселье» все продукты выращены на собственном хуторе хозяев комплекса. Они экологически чистые, не содержат химических добавок и консервантов. Кроме этого, такой отдых запомнится надолго любому туристу, в комплексе им предложат прокатиться верхом на лошади, посетить мастер-классы ремесленников и многое другое;
- Музей под открытым небом «Дудутки» встречает гостей свежеиспеченным хлебом с единственной действующей в Беларуси ветряной мельницы. Туристов угощают домашним салом и солеными огурчиками, тремя видами сыров и медом.
- Еще одно необычное место — это парк интерактивной истории «Сула», где раньше располагалось поместье князей Ленских. Уникальная атмосфера покоряет туристов с первых минут экскурсии: на входе их встречают всадники в рыцарской амуниции верхом на лошадях и провожают в парк, где история оживает на глазах! После туристов угощают блюдами национальной кухни, сделанным по старинным рецептам и из натуральных продуктов.
Совет 4: в здоровом теле — здоровый дух!
Свое здоровье нужно беречь смолоду. Поэтому гид по путешествиям советует совмещать отдых и оздоровление! Белорусские санатории идеально для этого подойдут. Здравницы синеокой — это современные курорты с необычными и полезными процедурами. Вот некоторые из них:
- криотерапия (сауна с температурой до -160 градусов) приводит организм в тонус, заряжает бодростью и энергией;
- гирудотерапия — лечение с помощью медицинских пиявок. Имеет терапевтический эффект при многих заболеваниях организма;
- стоун-терапия и багуа-массаж — расслабляющие массажи с помощью специальных камней делают кожу лица и тела более подтянутой, выравнивает цвет, стабилизирует питание клеток.
Совет 5: расслабляемся и бережем нервные клетки!
Как говорила Ж. Кальман, установившая рекорд человеческого долголетия: «Если вы что-то не можете исправить, не переживайте об этом, просто расслабьтесь!». VETLIVA также рекомендует этот отличный способ сохранить здоровье — отдых в СПА или бане. Такие процедуры помогают не только избавиться от нервных перегрузок и стресса, но и:
- очистить кожу от ороговевшего слоя;
- снять напряжение с мышц;
- закалить организм;
- укрепить кровеносные сосуды и др.
Познакомиться с традициями парения можно во время банного тура «Секреты белорусской бани». Контрастные процедуры, чаепитие, парение вениками из веток деревьев разных благородных пород, скрабирование и полезные маски для лица и тела ждут вас во время релакс-экскурсии от VETLIVA.RU.
Еще одно отличное место для расслабляющего отдыха — СПА-комплекс санатория «Спутник». Туристам предлагают:
- флоатинг — одна из самых расслабляющих процедур, погружающая тело человека в состоянии невесомости;
- ароматические ванны — в них добавляют эфирные масла, сухие травы, соляные смеси, лепестки роз и т. д.
- массажные процедуры и лифтинг — восстанавливают молодость и красоту;
- церемонию в комплексе «Salve-in-Terra» и многое другое.
Будьте здоровы, счастливы и живите долго!
Есть одна черта, которая объединяет всех долгожителей — это оптимизм и доброта. Слышали выражение «смех продлевает жизнь»? Так может вот он, эликсир молодости? Позитивное мышление — это просто:
- Делайте себе маленькие радости каждый день;
- Ставьте цели и добивайтесь успехов;
- Будьте рядом с родными и близкими;
- Наслаждайтесь тем, что делаете.
Но при этом не забывайте о своем здоровье и образе жизни! Путешествуйте, открывайте новые города — и тогда все у вас получится!