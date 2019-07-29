Эликсир молодости: как прожить долго и счастливо?

Тамбовский долгожитель Ю. Ксюнин недавно перешагнул отметку в 100 лет и поделился своим секретом: «По утрам холодный душ, а на завтрак — геркулесовая каша (овсянка)». Кажется, что все просто, ведь очень многое зависит от правильного питания. И сервис онлайн-бронирования VETLIVA.RU с этим полностью согласен. Гид по путешествиям советует посетить экскурсии с дегустациями в колоритные агроусадьбы и этнокультурные комплексы Беларуси, где туристам предложат блюда из натуральных продуктов:

В агроусадьбе «Наносы-Новоселье» все продукты выращены на собственном хуторе хозяев комплекса. Они экологически чистые, не содержат химических добавок и консервантов. Кроме этого, такой отдых запомнится надолго любому туристу, в комплексе им предложат прокатиться верхом на лошади, посетить мастер-классы ремесленников и многое другое;

Музей под открытым небом «Дудутки» встречает гостей свежеиспеченным хлебом с единственной действующей в Беларуси ветряной мельницы. Туристов угощают домашним салом и солеными огурчиками, тремя видами сыров и медом.

Еще одно необычное место — это парк интерактивной истории «Сула», где раньше располагалось поместье князей Ленских. Уникальная атмосфера покоряет туристов с первых минут экскурсии: на входе их встречают всадники в рыцарской амуниции верхом на лошадях и провожают в парк, где история оживает на глазах! После туристов угощают блюдами национальной кухни, сделанным по старинным рецептам и из натуральных продуктов.

Совет 4: в здоровом теле — здоровый дух!

Свое здоровье нужно беречь смолоду. Поэтому гид по путешествиям советует совмещать отдых и оздоровление! Белорусские санатории идеально для этого подойдут. Здравницы синеокой — это современные курорты с необычными и полезными процедурами. Вот некоторые из них:

криотерапия (сауна с температурой до -160 градусов) приводит организм в тонус, заряжает бодростью и энергией;

гирудотерапия — лечение с помощью медицинских пиявок. Имеет терапевтический эффект при многих заболеваниях организма;

стоун-терапия и багуа-массаж — расслабляющие массажи с помощью специальных камней делают кожу лица и тела более подтянутой, выравнивает цвет, стабилизирует питание клеток.

Совет 5: расслабляемся и бережем нервные клетки!

Как говорила Ж. Кальман, установившая рекорд человеческого долголетия: «Если вы что-то не можете исправить, не переживайте об этом, просто расслабьтесь!». VETLIVA также рекомендует этот отличный способ сохранить здоровье — отдых в СПА или бане. Такие процедуры помогают не только избавиться от нервных перегрузок и стресса, но и:

очистить кожу от ороговевшего слоя;

снять напряжение с мышц;

закалить организм;

укрепить кровеносные сосуды и др.

Познакомиться с традициями парения можно во время банного тура «Секреты белорусской бани». Контрастные процедуры, чаепитие, парение вениками из веток деревьев разных благородных пород, скрабирование и полезные маски для лица и тела ждут вас во время релакс-экскурсии от VETLIVA.RU.

Еще одно отличное место для расслабляющего отдыха — СПА-комплекс санатория «Спутник». Туристам предлагают:

флоатинг — одна из самых расслабляющих процедур, погружающая тело человека в состоянии невесомости;

ароматические ванны — в них добавляют эфирные масла, сухие травы, соляные смеси, лепестки роз и т. д.

массажные процедуры и лифтинг — восстанавливают молодость и красоту;

церемонию в комплексе «Salve-in-Terra» и многое другое.

Будьте здоровы, счастливы и живите долго!

Есть одна черта, которая объединяет всех долгожителей — это оптимизм и доброта. Слышали выражение «смех продлевает жизнь»? Так может вот он, эликсир молодости? Позитивное мышление — это просто:

Делайте себе маленькие радости каждый день;

Ставьте цели и добивайтесь успехов;

Будьте рядом с родными и близкими;

Наслаждайтесь тем, что делаете.