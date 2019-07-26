Пт, 26.07.2019
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Поддельных еврокупюр в Эстонии в первом полугодии нашли заметно меньше обычного

Купюры в 500 евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

За первое полугодие в Эстонии было обнаружено 117 поддельных еврокупюр, что почти в четыре раза меньше, чем в среднем за последние годы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Банка Эстонии, напомнив, что последние пять лет средний показатель выявленных поддельных банкнот составлял 431. В то же время, этот высокий показатель связан с конкретным случаем, когда житель Эстонии, продавший в Италии свой автомобиль, уже по прибытии на родину обнаружил среди вырученных за машину денег 531 поддельную банкноту достоинством 100 евро.

Однако даже без учета этого происшествия, в первой половине 2019 года в Эстонии было выявлено подделок меньше обычного. Крупных случаев фальшивок за это время не было зарегистрировано.

Чаще всего в первой половине 2019 года в Эстонии выявляли поддельные купюры в 50 евро — всего 76 поддельных банкнот. Весной была обнаружена поддельная купюра в 50 евро, на которой под портретом президента Европейского центробанка Марио Драги вместо его подписи был текст "Movie Money".

Среди поддельных евромонет чаще всего попадаются монеты в 2 евро. Всего за первое полугодие в Эстонии нашли 52 поддельные евромонеты.

Европейский центробанк в первой половине 2019 года изъял из обращения в общей сложности 251 тысячу подделок. Более чем в 80 процентах случаев подделывали купюры достоинством 20 и 50 евро.

Количество выведенных из обращения подделок в еврозоне в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом 2018 года сократилось на 4,2 процента до 16,6 процента.

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