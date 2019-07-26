Поддельных еврокупюр в Эстонии в первом полугодии нашли заметно меньше обычного

Об этом BNS сообщила пресс-служба Банка Эстонии, напомнив, что последние пять лет средний показатель выявленных поддельных банкнот составлял 431. В то же время, этот высокий показатель связан с конкретным случаем, когда житель Эстонии, продавший в Италии свой автомобиль, уже по прибытии на родину обнаружил среди вырученных за машину денег 531 поддельную банкноту достоинством 100 евро.

Однако даже без учета этого происшествия, в первой половине 2019 года в Эстонии было выявлено подделок меньше обычного. Крупных случаев фальшивок за это время не было зарегистрировано.

Чаще всего в первой половине 2019 года в Эстонии выявляли поддельные купюры в 50 евро — всего 76 поддельных банкнот. Весной была обнаружена поддельная купюра в 50 евро, на которой под портретом президента Европейского центробанка Марио Драги вместо его подписи был текст "Movie Money".

Среди поддельных евромонет чаще всего попадаются монеты в 2 евро. Всего за первое полугодие в Эстонии нашли 52 поддельные евромонеты.

Европейский центробанк в первой половине 2019 года изъял из обращения в общей сложности 251 тысячу подделок. Более чем в 80 процентах случаев подделывали купюры достоинством 20 и 50 евро.